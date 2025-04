Huyện Củ Chi dự kiến có 7 xã mới, 1 xã giữ lại tên Củ Chi 14/04/2025 15:25

Thực hiện đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, huyện Củ Chi đã đề xuất sắp xếp lại 20 xã.

Trao đổi với PLO, một lãnh đạo huyện Củ Chi, cho biết dự kiến sau khi sắp xếp sẽ còn 7 xã và thực hiện lấy ý kiến người dân ngày 13 và 14-4.

“Về tên gọi, huyện đề xuất sẽ lấy lại tên của một xã trong các xã được nhập lại, xã được lấy tên lại thường là nơi có truyền thống, lịch sử lâu đời, tuy nhiên đây là dự kiến và sẽ tiếp tục lấy ý kiến người dân”- vị này nói.

Đề án sắp xếp các xã thuộc huyện Củ Chi.

Huyện Củ Chi hiện có 20 xã (trong đó có 18 xã loại 1, 2 xã loại 2) và thị trấn Củ Chi. Huyện đề xuất sau khi sắp xếp sẽ còn 7 xã.

Cụ thể, thành lập xã An Nhơn Tây trên cơ sở sáp nhập xã Phú Mỹ Hưng, xã An Phú, xã An Nhơn Tây. Xã mới có diện tích 77,699 km2, dân số 40.896 người.

Thành lập xã Thái Mỹ trên cơ sở nhập xã Trung Lập Thượng, xã Thái Mỹ, xã Phước Thạnh. Xã mới có diện tích 62,445 km2, dân số 49.862 người.

Thành lập xã Nhuận Đức trên cơ sở sáp nhập xã Nhuận Đức, xã Trung Lập Hạ, xã Phạm Văn Cội. Xã mới có diện tích 62,056 km2, dân số 40.239 người.

Thành lập xã Tân An Hội trên sở sáp nhập xã Phước Hiệp, xã Tân An Hội, Thị trấn Củ Chi. Xã mới có diện tích 53,508 km2, dân số 84.342 người.

Thành lập xã Củ Chi trên cơ sở sáp nhập xã Tân Phú Trung, xã Phước Vĩnh An, xã Tân Thông Hội. Xã mới có diện tích 64,877 km2, dân số 128.661 người.

Thành lập xã Phú Hoà Đông trên cơ sở sáp nhập xã Tân Thạnh Tây, xã Tân Thạnh Đông, xã Phú Hòa Đông. Xã mới có diện tích 59,751 km2, dân số 97.766 người.

Thành lập xã Bình Mỹ trên cơ sở sáp nhập xã Bình Mỹ, xã Hòa Phú, xã Trung An. Xã mới có diện tích 54,437 km2 , dân số 99.675 người.