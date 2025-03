TP.HCM có kế hoạch khẩn về sáp nhập xã, xây dựng mô hình chính quyền 2 cấp

Ngày 28-3, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Yêu cầu của việc này là phải tuân thủ Hiến pháp, thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Kết luận 126 và 127 của Bộ Chính trị. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ, thống nhất cao về chủ trương; lấy ý kiến cử tri trên địa bàn công khai, minh bạch.

UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ tham mưu quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành và Tổ giúp việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Thời gian thực hiện trong tháng 3.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thực hiện khảo sát, thăm dò dư luận xã hội trên địa bàn TP trong tháng 3.

UBND TP.HCM chỉ đạo các cấp, các ngành ở địa phương chú trọng việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận của cử tri trên địa bàn trước khi tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (gọi chung là Đề án).

"Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thiện việc xây dựng Đề án này trong tháng 4" - kế hoạch nêu rõ.

HĐND TP.HCM, TP Thủ Đức, năm huyện và 63 xã, thị trấn ban hành nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, trước ngày 5-5.

Sở Nội vụ sẽ tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ Đề án tham mưu UBND TP trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 10-5.

UBND TP yêu cầu chậm nhất 60 ngày làm việc, sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các địa phương phải tổ chức công bố Nghị quyết; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời, giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư và sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công; thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới khi hình thành đơn vị hành chính mới. Thời gian thực hiện trước ngày 10-6.

Cũng theo kế hoạch của UBND TP.HCM, cơ quan, đơn vị phải đảm bảo kịp thời cấu hình Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP cho các đơn vị hành chính trước, trong và sau khi sắp xếp để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính trên môi trường điện tử được thông suốt, không ách tắc.

Đảm bảo kết nối liên thông, đồng bộ dữ liệu giải quyết hồ sơ hành chính với Cổng dịch vụ quốc gia, dữ liệu văn bản điện tử với Cổng văn bản điện tử của Chính phủ; kết nối, tích hợp với các Hệ thống thông tin của Bộ, ngành.

Hướng dẫn chuyển đổi giấy tờ cho người dân

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, Sở Tư pháp được giao tham mưu Ban Chỉ đạo hướng dẫn các địa phương thực hiện sắp xếp đảm bảo đơn vị hành chính cũ làm tốt công tác bàn giao hồ sơ tư pháp về đơn vị hành chính mới; làm tốt công tác quản lý hộ tịch theo đúng quy định.

Phối hợp với cơ quan chức năng hướng dẫn các đơn vị hành chính mới thành lập trong việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho tổ chức và công dân liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành. Hướng dẫn, kiểm tra việc bàn giao số liệu, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực tư pháp của các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, tổ chức lại.

Đồng thời, hướng dẫn xử lý các vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực hộ tịch, đăng ký các biện pháp đảm bảo khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp.

Công an TP.HCM phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị hành chính thuộc diện phải sắp xếp, tổ chức lại cung cấp số liệu về quy mô dân số theo từng giai đoạn.

Bố trí, sắp xếp công an các cấp dôi dư sau khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính, hướng dẫn công an các cấp về công tác bàn giao hồ sơ liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, liên quan đến quản lý công dân của đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp về đơn vị hành chính, tổ chức lại.

Hướng dẫn việc thực hiện thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của các cơ quan, tổ chức tại các đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp.

Hướng dẫn việc chuyển đổi địa chỉ cư trú, các loại giấy tờ của công dân do thay đổi địa giới và tên gọi; hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực lý lịch tư pháp sau khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính.