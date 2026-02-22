Cập nhật giao thông các tuyến cao tốc chiều mùng 6 Tết 22/02/2026 16:56

(PLO)- Chiều mùng 6 Tết, nhiều tuyến cao tốc tăng lưu lượng khi người dân trở lại Hà Nội và TP.HCM làm việc. CSGT tăng cường điều tiết, giao thông cơ bản ổn định, chưa xảy ra ùn tắc lớn.

Đến 15 giờ 40 ngày 22-2 (mùng 6 Tết), nhiều tuyến cao tốc ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng cao, tập trung tại các cửa ngõ ra vào Hà Nội và TP.HCM. Lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, điều tiết, chưa ghi nhận ùn tắc nghiêm trọng.

Theo thông tin từ Cục CSGT, trên tuyến Nội Bài – Lào Cai, đoạn Km122 hướng về Hà Nội có mưa phùn, mặt đường trơn trượt; lưu lượng phương tiện tăng hơn so với buổi sáng nhưng giao thông cơ bản ổn định, các xe di chuyển an toàn.

CSGT TP Hà Nội tăng cường đảm bảo an toàn giao thông.

Tại tuyến Hà Nội – Hải Phòng, chiều từ Hải Phòng đi Hà Nội ghi nhận phương tiện tăng cao. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 bố trí 2 ô tô và 2 mô tô tuần tra kiểm soát cơ động liên tục, kịp thời xử lý sự cố, điều tiết dòng xe.

Trên tuyến Pháp Vân – Cao Bồ – Mai Sơn – QL45 – Nghi Sơn, phương tiện đông theo hướng Thanh Hóa về Hà Nội nhưng chưa xảy ra ùn tắc.

Tuyến Nghi Sơn – Diễn Châu – Bãi Vọt – Hàm Nghi – Vũng Áng ghi nhận lưu lượng đông, xe di chuyển chậm theo hướng Bắc – Nam, giao thông vẫn trong tầm kiểm soát.

Chiều 22-2, cửa ngõ phía Nam giao với cao tốc Pháp Vân (Hà Nội) ùn ứ, xe phải lưu thông với tốc độ chậm.

Tại khu vực phía Nam, tuyến TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ hướng từ miền Tây về TP.HCM còn đông, tập trung từ Km60 đến Km40; các phương tiện di chuyển chậm nhưng ổn định, chưa phát hiện sự cố. Chiều ngược lại thông thoáng, thời tiết nắng ráo.

Hai tuyến Cần Thơ – Cà Mau và Bến Lức – Long Thành có mật độ phương tiện trung bình, lưu thông thuận lợi cả hai chiều.

Trong khi đó, tuyến TP.HCM – Vân Phong đông xe theo hướng Nha Trang – TP.HCM nhưng vẫn di chuyển ổn định; chiều ngược lại thông thoáng, không xảy ra va chạm hay ùn ứ.

Trước tình hình trên, CSGT khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không sử dụng rượu bia khi lái xe; đi đúng làn đường, tuân thủ biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Các đội, trạm thuộc Cục CSGT duy trì ứng trực 24/24, chủ động phối hợp đơn vị quản lý đường cao tốc điều chỉnh, phân luồng, sẵn sàng triển khai phương án đóng, mở cao tốc khi cần thiết nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Khi xảy ra sự cố trên cao tốc, tài xế cần bình tĩnh bật tín hiệu cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, đặt biển cảnh báo theo quy định và liên hệ lực lượng chức năng qua hotline 1900.8099 để được hỗ trợ.

Lực lượng CSGT cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và điều tiết giao thông, bảo đảm người dân di chuyển an toàn, thuận lợi trong những ngày cao điểm.