Công an tỉnh Bình Thuận điều động 6 sĩ quan nhận nhiệm vụ mới 31/07/2024 12:00

(PLO)- Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận vừa ký quyết định điều động, luân chuyển 2 đại tá và 4 thượng tá nhận nhiệm vụ mới.

Công an tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ đối với 6 sĩ quan là trưởng phòng nghiệp vụ; trưởng công an cấp huyện.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã trao quyết định điều động Thượng tá Vũ Tiến Chinh, Chánh thanh tra Công an tỉnh Bình Thuận đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh điều tra.

6 sĩ quan nhận quyết định điều động, luân chuyển về đơn vị mới.

Đại tá Nguyễn Văn Loan, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường được điều động đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Chánh Thanh tra Công an tỉnh Bình Thuận.

Thượng tá Lê Anh Trọng, Trưởng Công an huyện Tuy Phong được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường.

Thượng tá Nguyễn Quyết Nghị, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Tuy Phong.

Đại tá Trần Đình Thiện, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự được điều động đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Thượng tá Nguyễn Trung Thành, Giám thị Trại tạm giam được điều động đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Quyết Nghị, đại diện cho 6 sĩ quan vừa được điều động, luân chuyển hứa sẽ quyết tâm xây dựng, củng cố tập thể, đơn vị đoàn kết, thống nhất; hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu công tác và nhiệm vụ được Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh phân công.