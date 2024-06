Chỉ định 1 thượng tá vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Bình Thuận 09/06/2024 09:33

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa chỉ định bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng uỷ Công an tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Thượng tá Ung Chiêu Thành, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an Bình Thuận trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Ung Chiêu Thành. Ảnh CABT.

Đại tá Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Ung Chiêu Thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Quang Nhân khẳng định, việc xem xét, chỉ định Thượng tá Ung Chiêu Thành không chỉ là kiện toàn cấp ủy đối với lãnh đạo trong cơ cấu Đề án nhân sự theo quy định mà còn là kết quả của việc đánh giá về tiêu chuẩn, điều kiện về phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, uy tín của cán bộ.

Người đứng đầu Công an tỉnh Bình Thuận tin tưởng Thượng tá Ung Chiêu Thành tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, nêu gương cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác Công an và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.