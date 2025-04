Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành Tượng đài Công an nhân dân tại quận 5 29/04/2025 17:58

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự Lễ khánh thành Tượng đài Công an nhân dân “Vì bình yên cuộc sống”, khắc họa mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân.

Chiều 29-4, tại Công viên Âu Lạc (quận 5), Bộ Công an phối hợp UBND TP.HCM tổ chức Lễ khánh thành Tượng đài Công an nhân dân “Vì bình yên cuộc sống”.

Sự kiện diễn ra trong không khí cả nước phấn khởi chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025); đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Lương Tam Quang – Bộ trưởng Bộ Công an tham dự buổi lễ. Ảnh: CA

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Đại tướng Lương Tam Quang – Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được – Chủ tịch UBND TP.HCM cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Về phía Công an TP.HCM có Trung tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TP.HCM, các Phó Giám đốc cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ.

Lễ khánh thành Tượng đài Công an nhân dân “Vì bình yên cuộc sống” được tổ chức khu vực ngã sáu Cộng Hòa. Ảnh: CA

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ – Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh: Việc xây dựng Tượng đài Công an nhân dân “Vì bình yên cuộc sống” là sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc.

Công trình không chỉ tôn vinh chiến công, sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc mà còn là biểu tượng khắc họa mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân.

Tượng đài sẽ trở thành điểm đến giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ chiến sĩ, học sinh, sinh viên và nhân dân TP.HCM.

Tượng đài được đặt tại khu vực ngã sáu Cộng Hòa, trong khuôn viên Công viên Âu Lạc, đường Trần Phú, quận 5. Tượng có tổng chiều cao 7,07 m, trong đó phần cụm tượng cao 4,1 m, phần bệ cao 2,97 m.

Cụm tượng gồm bảy nhân vật, khắc họa hình ảnh tiêu biểu của lực lượng công an: Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát PCCC và Công an cơ sở. Cạnh đó là hình tượng người Mẹ Việt Nam anh hùng và em bé thiếu nhi, thể hiện sự đồng hành, tin yêu của nhân dân với lực lượng công an trong hành trình giữ gìn bình yên cuộc sống.

Tổng Bí thư Tô Lâm bắt tay Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh: CA

Khuôn viên tượng đài được bố trí hài hòa, gồm cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa, hệ thống chiếu sáng và sân sinh hoạt cộng đồng. Tất cả các hạng mục được thiết kế theo hướng mở, hiện đại, phù hợp cảnh quan đô thị và mang tính biểu tượng cao.

Công trình Tượng đài Công an nhân dân “Vì bình yên cuộc sống” có tổng chiều cao 7,07 m, trong đó phần cụm tượng cao 4,1 m, phần bệ cao 2,97 m. Ảnh: CA

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ kỳ vọng, công trình sẽ không chỉ là biểu tượng của tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” mà còn là điểm nhấn kiến trúc góp phần làm phong phú thêm cảnh quan TP.HCM – thành phố mang tên Bác.

Đây cũng là công trình văn hóa – nghệ thuật tiêu biểu được TP.HCM công nhận nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.