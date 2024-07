Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an 01/07/2024 17:11

(PLO)- Tại Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Chủ tịch nước đề nghị bốn nhiệm vụ mà đầu tiên là tập trung xây dựng lực lượng này thực sự là cánh tay nối dài của Công an nhân dân…

Sáng 1-7, UBND TP.HCM tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở ở khu vực đường Lê Lợi (phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM).

Dấu mốc quan trọng

Tham dự lễ ra mắt có Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM…

Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ảnh: NT

Theo Chủ tịch nước Tô Lâm, TP.HCM là nơi có lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở thuộc nhóm nhiều nhất cả nước, với 4.861 tổ bảo vệ ANTT và 15.031 thành viên.

Chủ tịch nước đánh giá cao việc TP.HCM đã rất quyết liệt triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở; đã chủ động, tích cực xây dựng, kiện toàn lực lượng này trên nền tảng ba lực lượng là bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách và dân phòng.

Trong những năm qua, ba lực lượng này đã tham gia và có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Nhiều tập thể và cá nhân đã lập những thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Việc kế thừa, phát huy những kết quả đạt được của ba lực lượng nói trên để thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở của TP, theo Chủ tịch nước Tô Lâm là dấu mốc quan trọng để khẳng định bước phát triển mới trong huy động tổ chức lực lượng quần chúng tham gia bảo đảm ANTT, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn TP.

Là cánh tay nối dài của Công an nhân dân

Chủ tịch nước biểu dương những thành tích, nỗ lực, sự chủ động tích cực của TP.HCM trong tổ chức thi hành luật và chuẩn bị tốt cho việc thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.

TP.HCM có 4.861 tổ bảo vệ an ninh trật tự và 15.031 thành viên. Ảnh: NT

Chủ tịch nước đề nghị bốn trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.

Thứ nhất là tập trung xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng Công an nhân dân trong phục vụ nhân dân. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân; góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân; thế trận lòng dân vững chắc trên cơ sở ở từng địa bàn ở cơ sở.

“Phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của lực lượng này trong công tác dân vận, nắm tình hình từ nhân dân; phòng ngừa, phát hiện, tham gia giải quyết kịp thời từ sớm, từ cơ sở những vấn đề, vụ việc phức tạp, không để mâu thuẫn nhỏ tạo thành vụ việc lớn hoặc phát sinh tội phạm, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh trên địa bàn TP”- Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Lực lượng BVAN,TTCS diễn tập một tình huống có thể xảy ra trong thực tế. Ảnh: NT

Chủ tịch nước cũng yêu cầu TP.HCM cần thống nhất nhận thức, xác định đúng vị trí, tầm quan trọng của lực lượng này để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đầy đủ, toàn diện và sát hợp với từng địa bàn, cơ sở.

Bên cạnh đó là làm tốt công tác tuyển chọn, huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao năng lực về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng này.

Đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, Chủ tịch nước đề nghị cần phát huy truyền thống cách mạng, những thành tích chiến công vẻ vang, những tấm gương sáng tiêu biểu đã đạt được.

Chủ tịch nước Tô Lâm bắt tay chúc mừng lực lượng BVAN,TTCS. Ảnh: NT

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì hại đến dân, phải hết sức tránh".

Tại buổi lễ, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, với Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, TP đã nghiêm túc quán triện, triển khai ban hành Đề án xây dựng lực lượng; bố trí lực lượng đảm bảo điều kiện hoạt động...

“Thành phố sẽ tiếp tục theo dõi, kịp thời điều chỉnh, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để lực lượng này phát huy trong thời gian sắp tới; sẽ tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền nhằm tạo nhận thức thống nhất và phối hợp hành động; tăng cường kiểm tra công tác triển khai tại các quận, huyện và cơ sở quan tâm đến công tác tuyển chọn để đảm bảo số lượng và chất lượng thành viên các tổ cũng như điều kiện hoạt động kinh tế tại cơ sở” – Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NT

Lãnh đạo UBND TP.HCM cũng cho biết, ANTT ở cơ sở rất đa dạng, nhiều tình huống rất phức tạp, nguy hiểm. Điều này đòi hỏi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở phải bám sát và nắm chắc tình hình ở cơ sở, phải tuân thủ sự chỉ đạo phối hợp trong quá trình thực hành, phải thường xuyên rèn luyện về sức khỏe cũng như nghiên cứu để nắm chắc các quy định để làm tốt nhiệm vụ của mình.