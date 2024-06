Lực lượng công an và đoàn thanh niên cùng kéo xe hút đinh ở cầu vượt An Sương 29/06/2024 14:05

(PLO)- Công an, Đoàn thanh niên phường Trung Mỹ Tây, quận 12 đã kéo xe hút đinh ở khu vực cầu vượt An Sương.

Trưa ngày 29-6, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Trung Mỹ Tây kéo xe hút đinh dọc tuyến Quốc lộ 1 đoạn từ cầu vượt Quang Trung đến giao lộ với đường Phan Văn Hớn. Sau khi chạy một vòng, xe hút đinh đã hút được khá nhiều mảnh sắt thép.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Trung Thành, Phó bí thư Đoàn thanh niên phường Trung Mỹ Tây cho biết, thời gian qua có ghi nhận “đinh tặc” xuất hiện trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn phường.

Trưa ngày 29-6, Công an và Đoàn Thanh niên phường Trung Mỹ Tây đã kéo xe hút đinh dọc Quốc lộ 1. Ảnh: NT

Đoàn thanh niên phường đã phối hợp với Công an phường ra quân, dùng xe hút đinh trên các tuyến đường lớn như Quốc lộ 1, Quốc lộ 22 để đảm cho xe cộ di chuyển an toàn.

Phường Trung Mỹ Tây cũng lập đội tuần tra nhân dân để người dân cùng phối hợp với cơ quan chức năng giám sát, chủ động phát hiện kẻ xấu rải đinh, vật nhọn bẫy người đi đường. “Trên địa bàn phường cũng có hệ thống camera an ninh giám sát thường xuyên giám sát để phát hiện, xử lý” – anh Thành nói.

Đội hút đinh của phường Trung Mỹ Tây sở hữu hai xe thực hiện hút đinh hàng ngày trong thời gian qua. Ảnh: NT

Tháng 3 vừa qua, Đoàn thanh niên cũng phối hợp với Công an phường Trung Mỹ Tây cho ký cam kết không rải đinh với 11 tiệm sửa xe trên tuyến Quốc lộ 1 hướng về miền Tây và Quốc lộ 22 hướng về huyện Củ Chi.

Trong khi đó, phường Trung Mỹ Tây cũng như các phường trên địa bàn quận 12 có Quốc lộ ngang qua đều có đội hút đinh. Mỗi đội như vậy có hai xe hút đinh. “Mỗi dịp Tết, Lễ lưu lượng xe đông thì các phường đều đi hút đinh trước một tuần, hút lễ và trước khi người dân quay trở lại TP để đảm bảo an toàn” – anh Thành tiếp.

Xe hút đinh trên cầu vượt An Sương địa điểm "đinh tặc" xuất hiện nhiều. Ảnh: NT

Do “đinh tặc” thời gian này xuất hiện khá nhiều nên Đoàn thanh niên phường phối hợp với công an giám sát khu vực, ra quân hút đinh hàng ngày từ khung giờ 15 đến 16 giờ chiều, trước giờ tan tầm và thực hiện hút đột xuất khi có phản ánh đinh xuất hiện.

Trong hai ngày 28 và 29-6, Đoàn thanh niên phường cùng Công an phường đã kéo xe hút được hơn 20 cây đinh hình thoi, nghi do “đinh tặc” rải ra đường. “Trong đó, ngày 29-6, hút được khoảng bốn cây đinh, số lượng giảm hơn so với ngày hôm trước rất nhiều” – anh Thành thông tin.

Trong sáng cùng ngày, trước khi Công an, Đoàn Thanh niên phường Trung Mỹ Tây dùng xe hút thì PV đã gom nhặt ở dốc cầu vượt An Sương 22 mảnh đinh hình thoi. Ảnh: NT

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 29-6, ở dốc cầu vượt An Sương, PV cũng ghi nhận có nhiều mảnh đinh thép hình thoi. Sau khi tìm nhặt, PV đã nhặt được 22 mảnh đinh.

Công an phường Trung Mỹ Tây cho ký cam kết với chủ các tiệm sửa xe không rải đinh "bẫy" người đi đường. Ảnh: NT

Trưa ngày 28-6, cũng ở địa điểm này, PV đã nhặt được 98 mảnh đinh sắt hình thoi nghi do “đinh tặc” rải.

Phía Công an phường Trung Mỹ Tây thời gian tới sẽ có thêm nhiều biện pháp để xử lý “đinh tặc” bẫy người đi đường.