Truy theo camera an ninh, công an Quảng Ngãi, Bình Định bắt được kẻ trộm 25/04/2025 10:05

(PLO)- Truy xét qua hệ thống camera an ninh ở nhiều địa phương, công an đã bắt giữ nghi phạm trộm cắp sau chưa đầy 24 giờ gây án.

Ngày 25-4, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng CSHS Công an tỉnh vừa phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Định bắt giữ kẻ trộm khi người này di chuyển vào địa phận tỉnh Quảng Ngãi.

NHV cùng tang vật tại cơ quan công an.

Thông tin ban đầu, ngày 19-4, tại thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định xảy ra một vụ trộm cắp xe máy. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định nghi phạm sau khi gây án đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường và di chuyển đến địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, liên tục thay đổi lộ trình và địa điểm nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng

Đến khoảng 17 giờ ngày 21-4, sau khi nhận được yêu cầu phối hợp từ Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Định, cán bộ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương triển khai biện pháp kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng Cảnh sát hình sự để nhanh chóng truy tìm nghi phạm.

Lộ trình nghi phạm trộm cắp tài sản bị hệ thống camera an ninh ghi lại.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã cử cán bộ phối hợp truy xét hệ thống camera an ninh trên diện rộng, xác minh, phân tích lộ trình di chuyển của nghi phạm.

Trong đêm 21-4 và sáng 22-4-2025, lực lượng công an đã xuyên suốt, di chuyển đến từng địa bàn tại các trụ sở công an tỉnh tại khu vực huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Ba Tơ để kiểm tra, thu thập hình ảnh, dữ liệu phục vụ công tác truy tìm.

Đến khoảng 15 giờ chiều ngày 22-4-2025, những dữ liệu được tổng hợp từ các lực lượng phối hợp đã xác định vị trí và bắt giữ thành công nghi phạm 37 tuổi, trú tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Vụ việc đang được bàn giao cho Công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra, xử lý.