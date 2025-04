Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc được giao quyền phụ trách Công an tỉnh Đồng Tháp 29/04/2025 13:32

(PLO)- Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh được giao quyền phụ trách Công an tỉnh Đồng Tháp thay Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh, nghỉ chờ hưu theo quy định.

Sáng 29-4, Công an tỉnh Đồng Tháp công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Dự lễ có Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang, Thiếu tướng Huỳnh Văn Hải – Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an).

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Huỳnh Văn Hải đã trao quyết định giao quyền phụ trách Công an tỉnh Đồng Tháp cho Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-5-2025. Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh, nghỉ chờ hưu theo quy định

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc bày tỏ vinh dự và ý thức trách nhiệm khi được Bộ Công an và Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng giao trọng trách.

Bà Ngọc khẳng định sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh nỗ lực, đoàn kết, thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cho vùng đất sen hồng.

Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, sinh năm 1977, có trình độ thạc sĩ chuyên ngành điều tra trinh sát an ninh. Trước khi giữ cương vị hiện tại, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác như Đội trưởng Đội Tổng hợp Phòng An ninh điều tra, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Công tác chính trị, Trưởng Công an huyện Lấp Vò. Bà cũng là nữ Phó Giám đốc Công an đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp.

Dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, ghi nhận quá trình cống hiến và đóng góp to lớn của ông trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.