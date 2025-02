Bộ Chính trị công bố quyết định kiểm tra tại tỉnh ủy Đồng Tháp và An Giang 22/02/2025 20:18

(PLO)- Đoàn kiểm tra số 1914 của Bộ Chính trị công bố Quyết định kiểm tra năm 2025 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và An Giang

Ngày 22-2, Đoàn kiểm tra số 1914 của Bộ Chính trị do ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn kiểm tra - chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra năm 2025 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và An Giang.

Tại Đồng Tháp, hội nghị có sự tham dự của các thành viên Đoàn kiểm tra số 1914, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, cùng các lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy.

Ông Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Đoàn Thường trực - đã công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra của Bộ Chính trị.

Các nội dung kiểm tra gồm: tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; việc quán triệt và triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính; kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 123-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Ông Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp khẩn trương chuẩn bị báo cáo theo đề cương của Bộ Chính trị, tập trung làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, cũng như các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, tỉnh cần xác định rõ các giải pháp cụ thể và triển khai ngay trong quý I/2025 nhằm đảm bảo đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong, khẳng định Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo theo đề cương. Tỉnh cam kết thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ và đề ra phương án phát triển phù hợp để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đặt ra.

+ Chiều cùng ngày, Đoàn kiểm tra tiếp tục công bố quyết định kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.

Tiếp đoàn có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Nội dung kiểm tra tại An Giang tương tự như tại Đồng Tháp, tập trung vào việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Kết luận số 118-KL/TW của Bộ Chính trị về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chỉ thị 35; quán triệt triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thực hiện Kết luận số 123-KL/TW về mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2025.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, cuộc kiểm tra lần này có phạm vi rộng, yêu cầu cao, nội dung quan trọng và cần có sự chuẩn bị chu đáo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, đảm bảo tiến độ, chất lượng, đồng thời làm rõ những ưu điểm, khó khăn, vướng mắc, hạn chế còn tồn tại. Các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách cũng cần được nêu rõ để có giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra và cam kết sẽ khẩn trương triển khai thực hiện theo kế hoạch. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra để đảm bảo quá trình kiểm tra diễn ra đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2025.