Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM DƯƠNG NGỌC HẢI: Công an TP.HCM góp phần đưa thành phố tiến vào kỷ nguyên mới 29/04/2025 06:07

(PLO)- Lực lượng Công an TP.HCM không chỉ đóng góp to lớn vào sự bình yên, phát triển của TP mà còn có vai trò quan trọng trong việc đưa TP.HCM tiên phong tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

"50 năm TP phát triển cũng là khoảng thời gian chứng kiến sự lớn mạnh không ngừng về mọi mặt của lực lượng Công an TP.HCM. Những hiệu quả trong hoạt động của ngành đã đóng góp to lớn vào sự bình yên và xây dựng, phát triển của TP”. Ông Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, khẳng định như trên.

Chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

. Phóng viên: Sự phát triển của TP.HCM trong 50 năm qua, không thể không nói đến sự đóng góp vô cùng quan trọng của ngành công an, thưa ông?

+ Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải: Có thể nói trong suốt chiều dài lịch sử, lực lượng Công an TP.HCM không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, khẳng định được vị trí, vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thật sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM (áo trắng) và Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, dự lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Những cống hiến, đóng góp đặc biệt của Công an TP đã góp phần quan trọng cho sự phát triển của TP.HCM, củng cố vai trò đầu tàu, động lực phát triển vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Trong 50 năm qua, Công an TP.HCM đã chủ động nắm bắt tình hình, triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

TP.HCM là địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch luôn chống phá. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP, Công an TP đã trấn áp, phá rã hàng ngàn tổ chức nhen nhóm phản động, phá tan nhiều âm mưu gây biến động chính trị, hoạt động vũ trang…

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, cùng với các lực lượng khác, các Tổ công tác 363 đã chủ động răn đe, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm phạm pháp luật.

Số vụ phạm pháp hình sự từ năm 2014 đến nay được kiềm chế, kéo giảm sâu (trung bình hơn 8%/năm), tội phạm đường phố giảm mạnh trong những năm gần đây. Người dân, du khách cũng có thể cảm nhận được một TP bình yên, an toàn, an ninh.

Công an TP.HCM cũng đấu tranh triệt để các loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen, ma túy…

Còn nhớ trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Công an TP đã chủ động đề xuất nhiều giải pháp, biện pháp, mô hình trong phòng, chống dịch thích ứng với từng giai đoạn. Công an cũng chủ động triển khai các chốt kiểm soát lưu thông nhằm kiểm soát dịch bệnh; đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, xứng danh là “lá chắn thép” trong phòng, chống dịch và là “thanh bảo kiếm” trong đảm bảo an ninh trật tự ở thời điểm chống dịch…

Lực lượng nòng cốt, đi đầu

. Sự lớn mạnh không ngừng của Công an TP.HCM không thể không nói đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.HCM. Ông có thể thông tin thêm về việc này, thưa ông?

+ Lãnh đạo TP.HCM luôn xác định lực lượng công an là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển ổn định, bền vững của TP.

Do đó, Thành ủy, UBND TP.HCM thường xuyên chỉ đạo và quán triệt nhiều nội dung đối với công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn, phù hợp với tình hình thực tế.

Công an TP luôn lấy phương châm “phòng ngừa làm nền tảng, công tác đấu tranh là khâu đột phá”, “quyết liệt triệt phá không có vùng cấm” để giữ gìn sự bình yên cho TP.

Có nghĩa là không chỉ đấu tranh quyết liệt khi có tội phạm xảy ra mà còn phải thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa từ xa. Điều này đòi hỏi sự sâu sát, nắm bắt tình hình thực tế, sự ủng hộ của nhân dân. Mục tiêu cao nhất là kéo giảm các loại tội phạm, góp phần xây dựng xã hội ổn định, người dân sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, bình yên.

Lãnh đạo TP.HCM cũng yêu cầu Công an TP phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Thành ủy, UBND TP về phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững để triển khai các nhiệm vụ của lực lượng chuẩn xác, phù hợp với tình hình hơn.

Đặc biệt, phải xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật, trọng tâm là chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, mệnh lệnh, quy trình công tác, chấp hành điều lệ công an nhân dân, lễ tiết, tác phong. Phấn đấu kéo giảm đến mức thấp nhất tỉ lệ cán bộ, chiến sĩ sai phạm; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu.

Các lực lượng Công an TP.HCM xuất quân bảo đảm an ninh trật tự đại lễ 30-4. Ảnh: CA

Lãnh đạo TP thường xuyên nhấn mạnh rằng để xây dựng “pháo đài thép”, không chỉ cần sự mạnh mẽ của lực lượng công an mà còn cần sự đồng thuận và tham gia tích cực của toàn xã hội. Trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, mỗi người dân phải là “tai mắt” hỗ trợ lực lượng công an trong công tác phòng, chống tội phạm.

Trong bối cảnh TP.HCM đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị thông minh, lãnh đạo UBND TP.HCM đã chỉ đạo Công an TP thực hiện tốt Đề án 06, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào công tác phòng, chống tội phạm. Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ đảm bảo đủ khả năng đấu tranh với tội phạm công nghệ cao…

Tạo môi trường an toàn để thu hút đầu tư

. Với một TP năng động, thu hút khách du lịch và đặc biệt là thu hút nhà đầu tư nước ngoài lớn thì công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội rất quan trọng, yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là gì, thưa ông?

+ Hằng năm, TP.HCM không chỉ thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mà còn là điểm đến hàng đầu của các nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư luôn coi yếu tố an ninh chính trị và trật tự xã hội là một trong những tiêu chí hàng đầu trước khi quyết định đầu tư.

Bởi môi trường ổn định, an toàn sẽ tạo niềm tin để các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp nước ngoài lựa chọn làm điểm đến, hoạt động lâu dài.

Với việc xác định TP.HCM không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước, mà còn mang ý nghĩa chiến lược về chính trị và quốc phòng, Công an TP phải đảm bảo an ninh chính trị với mục tiêu không chỉ ngăn chặn các âm mưu chống phá từ các thế lực thù địch mà còn bảo vệ sự ổn định của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay.

Để xây dựng “pháo đài thép”, không chỉ cần sự mạnh mẽ của lực lượng công an mà còn cần sự đồng thuận và tham gia tích cực của toàn xã hội.

Công an TP phải tiếp tục tập trung quyết liệt vào các loại tội phạm ảnh hưởng trực tiếp đến bộ mặt của TP, nhất là tội phạm đường phố. Đồng thời, phải xử lý nghiêm minh, công khai các vụ án lớn để tạo hiệu ứng răn đe, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và du khách đến với TP.HCM.

Các biện pháp chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại cũng sẽ giúp bảo vệ môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển.

Điều quan trọng nữa là tăng cường hợp tác quốc tế với các tổ chức an ninh, cảnh sát các nước để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và phối hợp đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh mạng và buôn bán ma túy. Phối hợp với công an các tỉnh lân cận để xây dựng “vành đai an ninh” quanh TP.HCM, ngăn chặn hiệu quả các băng nhóm tội phạm liên tỉnh.

. Những kết quả từ hoạt động của công an TP.HCM góp phần ra sao để TP thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị lớn của TP, thưa ông?

+ Như tôi đã khẳng định ngành công an và các lực lượng an ninh đóng vai trò then chốt trong việc giữ vững sự ổn định, đảm bảo trật tự xã hội, góp phần giúp TP.HCM thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị quan trọng. Môi trường an toàn, lành mạnh sẽ tạo tiền đề để TP phát triển nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Hiện nay, TP.HCM đang nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XII cùng với tổ chức nhiều sự kiện chính trị quan trọng và thực hiện cuộc đại cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, TP cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới.

Chính vì vậy, Công an TP phải chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, đánh giá đúng tình hình mới, kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Đảm bảo tuyệt đối an ninh tại các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn giúp TP tổ chức thành công các sự kiện trọng đại trong thời gian tới.

Trong công tác phòng, chống tội phạm, Công an TP phải tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác, mục tiêu cao nhất là kéo giảm các loại tội phạm, góp phần xây dựng xã hội ổn định, người dân sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, bình yên.

Sắp xếp bộ máy tinh gọn, mạnh

. Công an TP.HCM đã thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng gần dân, sát dân phục vụ nhân dân tốt hơn. Điều này tác động thế nào đến nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội TP trong thời gian tới?

+ Thực hiện chủ trương chung, Công an TP.HCM đã không tổ chức công an cấp huyện, chuyển nhiệm vụ về công an cấp xã, cấp tỉnh. Bước đầu đã tăng số điểm giải quyết thủ tục hành chính của người dân tại cấp cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính.

Dù không còn công an cấp huyện, tất cả công tác đảm bảo an ninh trật tự vẫn được duy trì thường xuyên, liên tục và đảm bảo thực hiện có hiệu quả. Với bộ máy được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả, lực lượng công an có điều kiện gần gũi hơn với nhân dân, nâng cao công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thời gian tới, Công an TP.HCM cần tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ theo chủ trương chung, nhất là khi TP sẽ cùng cả nước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Công an TP cần tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng công an phường, xã, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ chuyên môn từ cơ sở của lực lượng cảnh sát, phục vụ tốt hơn việc quản lý xã hội và đấu tranh phòng ngừa tội phạm tại địa bàn dân cư.

Công an TP chú trọng trang bị phương tiện, đảm bảo cơ sở vật chất cho công an cấp xã hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, phù hợp với mô hình, tổ chức mới.

Với mô hình mới này, lãnh đạo TP kỳ vọng ngành công an sẽ phát huy phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó có công an”, khẳng định vai trò của mình trong đời sống xã hội, xây dựng niềm tin vững chắc trong nhân dân.

Việc nâng chất ngành công an trong bối cảnh mới, tình hình mới, với mô hình mới được kỳ vọng sẽ bước tạo ra sự chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giúp TP mạnh mẽ tiên phong tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

. Xin cảm ơn ông.•