Công an và người dân cứu nam thanh niên nhảy cầu Yên Xuân 29/04/2025 09:49

(PLO)- Trong đêm, công an và người dân đã lao xuống sông Lam cứu sống nam thanh niên cầu Yên Xuân.

Sáng 29-4, Đội số 5 thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp công an xã và người dân cứu sống nam thanh niên nhảy cầu Yên Xuân.

Anh N được cứu vớt dưới sông Lam lên bờ.

Vào lúc 22 giờ 30' phút đêm 27-4, Tổ CSGT địa bàn Hưng Nguyên- Đội số 5 thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại tuyến đường tỉnh ĐT542C thì nhận được tin báo từ người dân về việc có một người đàn ông nhảy cầu.

Thời điểm đó, người đàn ông đã nhảy cầu Yên Xuân và đang chới với trên sông Lam (thuộc địa phận xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Công an xã Long Xá và CSGT bàn giao anh N cho gia đình đưa anh về nhà.

Ngay lập tức, tổ CSGT đã phối hợp với Công an xã Long Xá đến tại hiện trường hô hoán người dân cùng tìm kiếm nạn nhân. Trong đêm tối, lực lượng CSGT, Công an xã Long Xá và người dân đã cứu vớt được người đàn ông đang đuối nước trên sông Lam.

Sau khi được cứu sống, người này cho biết họ tên là Nguyễn Quốc N (23 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An). Anh N khai với công an nguyên nhân anh nhảy cầu gieo mình sống sông Lam vì áp lực, mâu thuẫn gia đình.

Sau khi được công an động viên, giải thích, anh N bày tỏ rất hối hận về việc làm dại dột của bản thân và cảm ơn lực lượng chức năng, người dân đã cứu sống mình.