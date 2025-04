1 Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng được nghỉ chờ hưu từ 1-5 29/04/2025 16:04

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định về nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Ngày 29-4, Công an TP Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Trần Đình Liên, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã công bố Quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Trần Đình Liên kể từ ngày 1-5.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên gửi lời cảm ơn đến Đại tá Trần Đình Liên.

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Công an thành phố, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà nẵng gửi lời chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến, đóng góp to lớn của Đại tá Trần Đình Liên đối với lực lượng Công an TP Đà Nẵng.

Thiếu tướng Viên cho rằng, gần 44 năm công tác trong Công an nhân dân, trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau nhưng dù ở cương vị nào, đồng chí Trần Đình Liên cũng nỗ lực phấn đấu, gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tặng hoa Đại tá Trần Đình Liên.

“Xin ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của đồng chí Đại tá Trần Đình Liên trong suốt quá trình công tác trong lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an TP Đà Nẵng nói riêng. Đồng chí đã cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố vượt qua mọi khó khăn thử thách, xây dựng lực lượng Công an TP Đà Nẵng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết thống nhất, luôn xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã dành tặng”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên khẳng định