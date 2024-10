Phó Giám đốc Công an Bình Thuận giữ chức vụ Cục Phó Cục An ninh kinh tế 17/10/2024 10:59

(PLO)- Bộ Công an điều động Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Ngày 17-10, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đại tá Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh được lãnh đạo Bộ Công an ủy quyền chủ trì.

Ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và Đại tá Lê Quang Nhân trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Thanh Hùng.

Tham dự Lễ công bố còn có ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ; Đại tá Trần Hải Đăng, Trưởng phòng, Phòng chính trị - Hậu cần, Cục An ninh kinh tế.

Theo đó Bộ Công an quyết điều động Đại tá Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế.

Đại tá Lê Thanh Hùng phát biểu.

Đại tá Lê Thanh Hùng sinh năm 1969, trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận (tháng 6-2021) là Trưởng Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Các đại biểu chúc mừng 2 đại tá Công an nhận nhiệm vụ mới.

Buổi Lễ cũng công bố quyết định điều động Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1976, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, tân Phó Giám đốc Công an Bình Thuận.

Trước đó, ngày 16-10, tại Hà Nội, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đã chủ trì buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.