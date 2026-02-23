Tổng Bí thư Tô Lâm giao nhiệm vụ cho cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng 23/02/2026 14:20

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV với yêu cầu và mục tiêu rất cao. Do vậy, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng phải bắt tay ngay vào công việc, không để chậm trễ, không để gián đoạn…

Ngày 23-2, nhân dịp đầu Xuân năm mới Bính Ngọ năm 2026, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức gặp mặt "Mừng Đảng-Mừng Xuân", chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự buổi gặp mặt.

Cuộc gặp mặt được tổ chức trực tuyến tại ba điểm cầu là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Trung ương Đảng, Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra đầm ấm, vui tươi khắp mọi miền Tổ quốc. Các địa phương triển khai đồng bộ công tác chỉnh trang đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan. Đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống địa phương…

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, chúc Tết cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: NHÂN DÂN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ vừa khép lại một năm có rất nhiều sự kiện trọng đại, khối lượng công việc lớn, nhiều việc mới, việc khó, có việc chưa có tiền lệ, đồng thời chính thức bước vào giai đoạn triển khai mạnh mẽ các quyết sách lớn mà Đại hội Đảng XIV đã đề ra.

Với tinh thần trách nhiệm cao, ngay trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng vẫn trực tiếp tham gia phục vụ các hoạt động quan trọng, trong đó có chuyến công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hoa Kỳ.

Việc này góp phần quan trọng vào thành công của chuyến đi, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí và chất lượng công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Trung ương Đảng trong các hoạt động đối nội, đối ngoại cấp cao.

Tổng Bí thư cũng chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng đã đạt được trong công tác tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm qua.

Tổng Bí thư lưu ý năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, mở đầu cho giai đoạn phát triển 2026-2030 với yêu cầu và mục tiêu rất cao. Do vậy, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt tay ngay vào công việc, nhanh chóng trở lại nhịp độ công tác bình thường, không để chậm trễ, không để gián đoạn…

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: NHÂN DÂN

Tổng Bí thư đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Trung ương Đảng đều phải luôn suy nghĩ xem đóng góp việc gì để hoàn thành được các chỉ tiêu, các nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xác định tâm thế làm việc để đóng góp thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu 100 năm thành lập Đảng.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng cần tiếp tục làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đội ngũ cán bộ tham mưu, phục vụ tin cậy của Trung ương Đảng trong giai đoạn mới.