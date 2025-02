Chủ tịch Lâm Đồng tặng bằng khen 3 tập thể phá án nhanh vụ cướp tiệm vàng 20/02/2025 10:49

Sáng 20-2, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức trao quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc trong việc truy bắt kẻ cướp tiệm vàng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái tặng bằng khen cho các tập thể. Ảnh: VT

Theo đó, khoảng 14 giờ 24 phút ngày 13-2, trên địa bàn huyện Di Linh đã xảy ra vụ cướp tiệm vàng, gây hoang mang trong dư luận.

Với sự nỗ lực, quyết tâm truy bắt bằng được nghi phạm, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp Cục C02 - Bộ Công an, Công an huyện Di Linh và các đơn vị liên quan khẩn trương truy bắt hung thủ cướp tiệm vàng.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị nghiệp vụ và sự hỗ trợ từ người dân, vụ án nhanh chóng được làm rõ, mang lại niềm tin và sự yên bình cho người dân.

Thượng tá Đặng Văn Kiên - Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng hỏi cung nghi can Phạm Thành Chung. Ảnh: VT

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định khen thưởng 3 tập thể gồm: Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Di Linh và Phòng Trọng án thuộc Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an).