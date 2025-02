28 cán bộ Công an Long An xin nghỉ hưu trước tuổi 28/02/2025 12:35

(PLO)- Công an tỉnh Long An đã trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho 28 lãnh đạo cấp phòng và cấp huyện.

Sáng 28-2, Công an tỉnh Long An tổ chức Lễ công bố các quyết định nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí và chờ hưởng chế độ hưu trí trước hạn tuổi đối với 28 cán bộ lãnh đạo công an cấp phòng, cấp huyện.

Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An trao quyết định nghỉ hưu cho các cán bộ. Ảnh: CTV

Tại lễ công bố, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1-3 đối với lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện gồm: 10 trưởng phòng và tương đương, 11 phó trưởng phòng và tương đương, 3 trưởng công an huyện và 4 phó trưởng công an huyện.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An chúc mừng 28 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó 15 người được nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí trước hạn và 13 người nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí trước hạn.

Đại tá Lâm Minh Hồng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CTV

Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh các cá nhân nghỉ công tác đợt này đều là những người trưởng thành từ cơ sở, là lãnh đạo, chỉ huy đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, đã cùng tập thể đơn vị đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống...

Đại tá Lâm Minh Hồng mong muốn và tin tưởng với bề dày kinh nghiệm công tác của mình, trong thời gian tới, 28 cá nhân tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người cán bộ Công an Nhân dân, luôn theo dõi, đồng hành và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình góp phần xây dựng lực lượng Công an Long An chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục viết nên trang sử vẻ vang của công an tỉnh nhà.