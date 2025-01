Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam 02/01/2025 11:16

(PLO)- Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng, Chánh thanh tra công an tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Sáng 2-1, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai chương trình công tác năm 2025.

Dự hội nghị có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Thượng tá Nguyễn Xuyên Hoàng (48 tuổi, quê quán huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Thượng tá Hoàng từng giữ các chức vụ quan trọng trong ngành như: Phó Công an huyện Phước Sơn, Chánh thanh tra Công an tỉnh Quảng Nam.

Đại tá Nguyễn Hà Lai nhận quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TN

Cũng tại hội nghị, đại diện Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm lại Đại tá Nguyễn Hà Lai giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an Quảng Nam.