Đảng ủy UBND TP.HCM trao Huy hiệu Đảng cho 66 đảng viên 29/08/2025 10:31

Sáng 29-8, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 2-9.

Dịp này, Đảng ủy UBND TP tổ chức trao Huy hiệu Đảng 30, 40, 45, 50 năm tuổi Đảng cho 66 đảng viên tiêu biểu.

Ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, trao Huy hiệu Đảng. Ảnh: TRỊNH NGUYỄN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, nhìn nhận các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng hôm nay chính là tấm gương sáng về lòng trung thành, kiên định, là chỗ dựa tinh thần, nguồn động viên lớn lao cho các thế hệ đảng viên trẻ noi theo.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP, ông Nam bày tỏ lòng tri ân và mong các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất cao quý của người cộng sản, tiếp tục cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết cho sự nghiệp chung của Đảng bộ và TP.HCM.

Dịp này, 66 đảng viên tiêu biểu được trao Huy hiệu Đảng. Ảnh: TRỊNH NGUYỄN

Theo ông Nguyễn Văn Nam, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại, niềm tự hào bất diệt của dân tộc ta.

Ôn lại lịch sử vẻ vang ấy, chúng ta càng khắc sâu lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Đây cũng là lời nhắc nhở mỗi người phải tiếp tục giữ gìn, phát huy và làm rạng rỡ hơn nữa những thành quả cách mạng đã được vun đắp bằng biết bao mồ hôi, xương máu đó.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, nhận Huy hiệu Đảng. Ảnh: HÀ ĐÔNG

Phát huy truyền thống hào hùng, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM Trần Văn Nam nhấn mạnh toàn Đảng bộ UBND TP nguyện đoàn kết, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động sáng tạo hơn, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ. Qua đó, xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là đầu tàu của cả nước và vươn tầm trở thành một “siêu đô thị quốc tế”.

Đại diện các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, ông Trần Đình Phụng, Đảng bộ Trường Đại học Sài Gòn, bày tỏ nhìn lại 47 năm công tác, dù ở đâu, lĩnh vực, vị trí công tác nào và bất kỳ hoàn cảnh nào, ông cũng luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng để nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

“Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Đảng, Nhà nước, các lão thành cách mạng và sự hy sinh, mất mát của biết bao thế hệ đi trước đã cho tôi môi trường lý tưởng để học tập và làm việc” – ông Phụng nói.

Ông cũng gửi gắm lòng tin vào các thế hệ đoàn viên, thanh niên TP.HCM sẽ cống hiến với khát vọng vươn lên, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, nắm vững tri thức và kỹ năng với trách nhiệm cao nhất để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị do Đảng và chính quyền TP.HCM giao phó.