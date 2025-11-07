32 đảng viên UBND TP.HCM được trao Huy hiệu Đảng đợt 7-11 07/11/2025 09:44

(PLO)- Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 32 đảng viên là những tấm gương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và gương mẫu...

Sáng 7-11, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11-2025.

Tham dự lễ có ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Ảnh: LÊ THOA

Dịp này, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức trao Huy hiệu 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 32 đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, bày tỏ những đảng viên tiêu biểu được trao Huy hiệu Đảng hôm nay là những tấm gương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của người đảng viên cộng sản trong mọi hoàn cảnh.

Ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, phát biểu ôn lại truyền thống. Ảnh: LÊ THOA

“Chúng tôi ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn những cống hiến to lớn của các đồng chí đối với Đảng và nhân dân” – ông Nam nói và mong muốn các đảng viên tiếp tục là những tấm gương sáng, tiếp thêm niềm tin và động lực để cán bộ, đảng viên trẻ phấn đấu, giữ vững bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác tham mưu, quản lý, điều hành của chính quyền đô thị đặc biệt.

Theo ông Nam, hiện nay, Đảng bộ UBND TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi kiện toàn tổ chức theo chủ trương sắp xếp lại các đơn vị hành chính.

Sau sáp nhập, quy mô tổ chức, số lượng cán bộ, đảng viên tăng, chức năng nhiệm vụ mở rộng hơn, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cao hơn, phức tạp hơn. Đây cũng là thời điểm Đảng bộ UBND TP triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Do đó, ông đề nghị các cấp ủy tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để mỗi đảng viên phát huy năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; gắn trách nhiệm nêu gương với hiệu quả thực thi nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

“Đó chính là cách thiết thực nhất để trân trọng quá khứ, hành động cho hiện tại và kiến tạo tương lai” – ông Trần Văn Nam chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, trao Huy hiệu Đảng. Ảnh: LÊ THOA

Bà Phạm Thị Viết, đảng viên chi bộ Công ty CP KCN Hiệp Phước (nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng), cho biết từ những ngày đầu tham gia công tác đoàn tại địa phương vào năm 1975, bà đã học tập, rèn luyện, trưởng thành dưới sự dìu dắt, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, các đồng chí và đồng nghiệp.

Ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, trao Huy hiệu Đảng. Ảnh: LÊ THOA

“Mỗi công việc tôi làm, mỗi nhiệm vụ được giao, mỗi vị trí công tác đều là cơ hội để tôi rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức và nâng cao trình độ năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao” - bà Viết nói.

Ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM và ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, trao Huy hiệu Đảng. Ảnh: LÊ THOA

Gửi lời đến đảng viên trẻ, bà Viết bày tỏ chúng ta đang sống trong thời đại đổi mới với nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức. Mỗi đảng viên trẻ sẽ là lực lượng nòng cốt, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh, bền vững.