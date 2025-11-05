TP.HCM: Hơn 2.000 thủ tục hành chính giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính 05/11/2025 16:09

(PLO)- TP.HCM công bố danh mục hơn 2.000 thủ tục hành chính sẽ được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn kể từ ngày 20-11.

UBND TP.HCM vừa có quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của sở, ban, ngành, UBND cấp xã thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn TP.

2.066 TTHC được giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Danh mục gồm 2.066 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó cấp tỉnh là 1.780 TTHC, cấp xã là 302 TTHC, được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn TP kể từ ngày 20-11.

PLO kính mời bạn đọc xem danh mục thủ tục hành chính tại đây.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao các sở, ban, ngành, UBND cấp xã bố trí, sắp xếp nhân sự; trang bị máy móc, thiết bị; cấp tài khoản trên các Hệ thống phần mềm chuyên ngành, trang bị chữ ký số cho cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính đối với các thủ tục đã được phê duyệt.

Các sở, ban, ngành tham mưu Chủ tịch UBND TP phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính đối với các TTHC này trước ngày 15-11. Kịp thời tham mưu công bố bổ sung các TTHC phát sinh để đảm bảo 100% TTHC được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính.

Các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, triển khai tái cấu trúc quy trình TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Trong đó, việc xử lý hồ sơ được thực hiện trên hồ sơ điện tử (đã số hóa) do công chức, viên chức một cửa tiếp nhận và chuyển đến; không yêu cầu hồ sơ giấy (trừ trường hợp quy định pháp luật bắt buộc phải có hồ sơ giấy mới xử lý); thời gian giải quyết được thực hiện kể từ khi nhận hồ sơ điện tử.

Đồng thời rà soát, tham mưu UBND TP phương án về việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, UBND cấp xã phục vụ tiện ích, tạo thuận lợi người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Trung tâm Chuyển đổi số TP được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương cấu hình danh mục, quy trình nội bộ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính; cấp tài khoản, hướng dẫn việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC trước ngày 15-11.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai Đề án hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin cho Trung tâm Phục vụ hành chính công TP, UBND cấp xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Còn Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND TP, Trung tâm Chuyển đổi số TP tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho công chức, viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính trước ngày 15-11.

Văn phòng UBND TP (Trung tâm Phục vụ hành chính công TP) tổ chức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP…