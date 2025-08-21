100% thủ tục hành chính tại TP.HCM sẽ được thực hiện phi địa giới 21/08/2025 17:21

(PLO)- TP.HCM đã triển khai tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính từ ngày 1-8 với 1.337/2.168 thủ tục và dự kiến trong tháng 10, việc này sẽ được áp dụng với 100% thủ tục.

Chiều 21-8, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Dương Văn Thơm, phụ trách Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM (thuộc Văn phòng UBND TP.HCM), đã thông tin về kết quả thực hiện thủ tục phi địa giới hành chính trên địa bàn TP.

Ông Dương Văn Thơm, phụ trách Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM, trả lời tại họp báo. Ảnh: HÀ THƯ

Theo ông Dương Văn Thơm, qua 45 ngày thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đưa chính quyền đến gần dân, sát dân hơn, Văn phòng UBND TP.HCM đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng mô hình “Một điểm đến, đa dịch vụ”.

Mô hình này được thực hiện thông qua việc thành lập và đưa vào hoạt động 38 Tổ địa bàn đặt tại 38 Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Đồng thời củng cố, nâng cao hiệu quả tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Qua đó, TP.HCM đã triển khai tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã đối với 1.337/2.168 thủ tục hành chính ngay từ ngày 1-8 và dự kiến ngay trong tháng 10-2025, 100% thủ tục hành chính sẽ được thực hiện phi địa giới trên phạm vi toàn TP.HCM.

“Mô hình tiếp nhận hồ sơ phi địa giới giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn địa điểm thuận lợi nhất, gần nhất để được tiếp nhận và giải quyết đa dạng các thủ tục hành chính” – ông Thơm nói.

Người dân làm thủ tục hành chính tại phường Tân Sơn Nhất. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tính đến sáng nay (21-8), 38 Tổ địa bàn tại 38 Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã đã tiếp nhận khoảng 1.600 hồ sơ phi địa giới hành chính. Ông Thơm cho biết thủ tục phát sinh nhiều ở lĩnh vực đất đai, còn thủ tục thành lập doanh nghiệp không có nhiều.

Vừa qua, TP.HCM bố trí nhân sự ở các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai về Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã để vừa nhận hồ sơ của Chi nhánh, vừa tiếp nhận hồ sơ phi địa giới của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Dự kiến tuần sau, TP.HCM sẽ làm việc với 38 Tổ địa bàn về kết quả một tháng thực hiện tiếp nhận thủ tục phi địa giới hành chính.

Ông Dương Văn Thơm thông tin UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND TP rà soát, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, phấn đấu đến tháng 10-2025 đạt 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung ứng dịch vụ công trực tuyến. Chưa kể, 100% thủ tục liên quan đến hoạt động doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến và cắt giảm 30% thời gian giải quyết.

Sở Tài chính được giao tham mưu UBND TP trình HĐND TP ban hành Nghị quyết thu lệ phí 0 đồng đối với tất cả thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến.

Ngoài ra, để thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, UBND TP đã chỉ đạo bổ sung các lĩnh vực được phục vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp. Trong đó có lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội, bưu chính công ích. Một số địa phương bố trí các dịch vụ như luật sư, dịch thuật, hỗ trợ soạn thảo văn bản, hồ sơ; lực lượng tình nguyện viên để hỗ trợ người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công…