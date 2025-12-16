Đạt xuất sắc, nhiều sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM nhận học bổng hơn 50 triệu đồng/suất 16/12/2025 14:06

(PLO)- Hàng trăm sinh viên các khóa của Trường ĐH Luật TP.HCM được xét trao học bổng với tổng kinh phí dự kiến hơn 13 tỉ đồng.

Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM vừa công bố danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2025–2026.

Theo đó, hàng trăm sinh viên các khóa 46, 47, 48 và 49 được xét học bổng căn cứ kết quả điểm học tập và điểm rèn luyện của học kỳ 2 năm học 2024–2025, với tổng kinh phí dự kiến hơn 13 tỉ đồng.

Danh sách cho thấy nhiều sinh viên đạt thành tích học tập và rèn luyện nổi bật, trong đó có không ít trường hợp được nhận học bổng có giá trị trên 50 triệu đồng, chủ yếu ở các chương trình chất lượng cao và chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.

Đối với khóa 46, các lớp chương trình chuẩn Quản trị luật có 8 sinh viên đạt học bổng xuất sắc với điểm học tập từ 3,60; 5 sinh viên đạt học bổng loại giỏi với điểm học tập từ 3,50 và điểm rèn luyện từ 95 trở lên. Các lớp chất lượng cao Quản trị luật có 4 sinh viên đạt học bổng xuất sắc với điểm học tập 3,90 và điểm rèn luyện từ 95 trở lên.

Với thành tích xuất sắc, không ít sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM nhận học bổng hơn 50 triệu đồng/em. Ảnh: ULAW

Ở khóa 47, các lớp chương trình chuẩn có 91 sinh viên đạt học bổng xuất sắc với điểm học tập 3,60 và điểm rèn luyện 100 điểm, mức học bổng hơn 28 triệu đồng đồng/sinh viên. Các lớp chương trình chuẩn Quản trị luật có 11 sinh viên đạt học bổng xuất sắc, mức học bổng hơn 32 triệu đồng/sinh viên.

Đối với chương trình chất lượng cao, có 18 sinh viên đạt học bổng xuất sắc với mức hơn 58 triệu đồng/sinh viên; riêng lớp chất lượng cao Quản trị luật có 4 sinh viên đạt học bổng xuất sắc, mỗi suất hơn 64 triệu đồng. Ngoài ra, lớp ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn pháp lý) có 6 sinh viên nhận học bổng (2 xuất sắc, 4 giỏi); lớp chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh có 1 sinh viên đạt học bổng xuất sắc.

Đối với khóa 48, các lớp chương trình chuẩn có tổng cộng 85 sinh viên đạt học bổng loại xuất sắc và giỏi, với mức điểm học tập từ 3,40 và điểm rèn luyện từ 99 trở lên. Các lớp chương trình chuẩn Quản trị luật có 14 sinh viên đạt học bổng; các lớp chất lượng cao có 19 sinh viên đạt học bổng xuất sắc với điểm học tập từ 3,70 và điểm rèn luyện 100. Ngoài ra, lớp CLC_QTL48 có 5 sinh viên; lớp ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn pháp lý) có 7 sinh viên; lớp chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh có 1 sinh viên đạt học bổng xuất sắc.

Đối với khóa 49, các lớp chương trình chuẩn có 121 sinh viên đạt học bổng, gồm 32 sinh viên loại xuất sắc và 89 sinh viên loại giỏi, với điểm học tập từ 3,40 và điểm rèn luyện từ 80 trở lên. Các lớp chương trình chuẩn Quản trị luật có 25 sinh viên đạt học bổng; các lớp chất lượng cao có 15 sinh viên đạt học bổng xuất sắc. Lớp CLC_QTL49 có 6 sinh viên đạt học bổng xuất sắc; lớp ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn pháp lý) có 8 sinh viên; lớp chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh có 1 sinh viên đạt học bổng loại giỏi.

Được biết, theo quy định của Trường ĐH Luật TP.HCM, mức học bổng loại xuất sắc bằng 150% học phí chương trình đào tạo; loại giỏi bằng 100% học phí; loại khá bằng 50% học phí. Việc xét cấp học bổng được thực hiện theo thứ tự xếp loại từ cao xuống thấp cho đến khi hết số suất trong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích học tập của trường.