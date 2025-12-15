Nữ giáo sư đầu tiên được bổ nhiệm Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM 15/12/2025 16:56

(PLO)- Sau 30 năm thành lập và trải qua 5 đời giám đốc, năm 2025 ĐH Quốc gia TP.HCM lần đầu tiên có một nữ giáo sư giữ cương vị giám đốc.

Thông tin từ ĐH Quốc gia TP.HCM, ngày 15-12, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2729/QĐ-TTg bổ nhiệm Nhà giáo ưu tú (NGƯT) - GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, giữ chức vụ Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM.

Đây là lần đầu tiên ĐH Quốc gia TP.HCM – hệ thống đại học có quy mô hàng đầu Việt Nam, có nữ giám đốc. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Giáo sư Nguyễn Thị Thanh Mai sinh năm 1974, quê tỉnh Quảng Ngãi. Bà từng tốt nghiệp ngành hóa học Trường ĐH Tổng hợp (nay là Trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 1996 và cũng tại trường này, bà tốt nghiệp thạc sĩ năm 2001. Sau đó, năm 2005, bà lấy bằng tiến sĩ chuyên ngành hóa dược tại Trường ĐH Y Dược Toyama (Nhật Bản).

Bà được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2013 và sau đó là Giáo sư vào năm 2020. Trong quá trình công tác tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, từ Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa đến Phó Hiệu trưởng kiêm Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu.

Với những đóng góp của mình, bà đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý như bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”, giải thưởng Kovalevskaia, danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”.

Tháng 6-2024, bà được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, phụ trách các lĩnh vực: Hợp tác quốc tế và quan hệ doanh nghiệp, địa phương; nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu loại C.

Trong 10 năm đầu sau tiến sĩ, bà chủ yếu tập trung nghiên cứu lĩnh vực phát hiện thuốc từ dược liệu Việt Nam.

Gần đây, Giáo sư Nguyễn Thị Thanh Mai tiếp tục triển khai một số nghiên cứu ứng dụng, hoàn thành hai sản phẩm hỗ trợ ung thư đường tiêu hóa và viêm khớp từ dược liệu trong nước. Với những nghiên cứu này, Giáo sư Mai đã có hơn 60 bài báo được đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín.

Với nghiên cứu về các sản phẩm từ loài ong nuôi ở Việt Nam, nhóm nghiên cứu của Giáo sư Nguyễn Thị Thanh Mai đã đạt được giải thưởng Quả cầu vàng năm 2017 và Giải thưởng sáng tạo TP.HCM năm 2019.

Được biết, ĐH Quốc gia TP.HCM được thành lập năm 1995. Sau 30 năm phát triển, ĐH Quốc gia TP.HCM đã trải qua 5 đời lãnh đạo, lần lượt là PGS.TS Trần Chí Đáo, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, PGS.TS Phan Thanh Bình, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, PGS.TS Vũ Hải Quân. Và hiện nay, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai.