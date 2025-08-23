ĐH Quốc gia TP.HCM quyết tâm vào tốp 100 đại học hàng đầu châu Á năm 2030 23/08/2025 15:56

Trong 2 ngày 22 và 23-8, ĐH Quốc gia TP.HCM đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Theo báo cáo từ ĐH Quốc gia TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025, ĐH Quốc gia TP.HCM tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị ĐH tiên tiến. Số đơn vị trực thuộc giảm từ 30 xuống 21, tương đương 30%, đến nay có 8 trường ĐH thành viên.

Trong 5 năm qua, toàn hệ thống đã đào tạo hơn 80.000 cử nhân, kỹ sư, bác sĩ, thạc sĩ và tiến sĩ; mở mới 36 ngành học các bậc; dẫn đầu cả nước về số lượng chương trình đạt chuẩn quốc tế và số lượng công bố quốc tế trên các tạp chí, hội nghị thuộc cơ sở dữ liệu Scopus.

Về công tác phát triển đảng viên, đạt 812 đảng viên mới, vượt 101,5% chỉ tiêu, trong đó gần 60% là sinh viên; hơn 2.500 thanh niên tiêu biểu được tuyên dương, nhiều phong trào tình nguyện lan tỏa tinh thần cống hiến và trách nhiệm cộng đồng….

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu tham quan các gian trưng bày sản phẩm khoa học, công nghệ của ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: ĐHQG

Phát biểu tại Đại hội, PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết: Nhiệm kỳ 2025-2030, ĐH Quốc gia TP.HCM tiếp tục kiên định với mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh hệ thống, đoàn kết, tiên phong trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

ĐH Quốc gia TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 thuộc tốp 100 đại học hàng đầu châu Á, hướng đến năm 2045 thuộc tốp 100 trường đại học hàng đầu thế giới. Đồng thời, xây dựng đô thị đại học xanh, hiện đại, thân thiện, giữ vai trò hạt nhân kiến tạo không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mới cho TP.HCM và cả nước.

Với tầm nhìn phát triển TP.HCM trở thành “siêu đô thị quốc tế” của Đông Nam Á, PGS.TS Quân cho rằng ĐH Quốc gia TP.HCM ý thức rõ vai trò trụ cột trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố và đất nước; sẽ quyết tâm bứt phá, hội nhập sâu rộng, tạo đột phá trong giai đoạn 2025-2030, hướng tới tầm nhìn 2045.

PGS.TS Vũ Hải Quân.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã biểu dương những thành tích xuất sắc và các kết quả nổi bật mà Đảng bộ ĐH Quốc gia TP.HCM đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị ĐH Quốc gia TP.HCM tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 57 gắn với phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM thông qua các chương trình hành động cụ thể.

Đồng chí yêu cầu ĐH Quốc gia TP.HCM phải nghiên cứu kỹ, có chương trình hành động mạnh mẽ để triển khai thực hiện, cùng thành phố hiện thực hóa 4 trụ cột này. Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng nói về việc tiếp tục phát huy mô hình hợp tác “ba nhà” là nhà nước – doanh nghiệp – cơ sở đào tạo.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu tại đại hội.

“Một trong những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐH Quốc gia TP.HCM đề ra là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM trở thành đô thị đại học kiểu mẫu xanh, thân thiện, hiện đại… Tôi cho rằng mục tiêu trên là về mặt mô hình, vấn đề quan trọng đặt ra là phải tái cấu trúc bộ máy, tổ chức bộ máy ĐH Quốc gia tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” – Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị ĐH Quốc gia TP.HCM tiếp tục quan tâm đến hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể và chú trọng đời sống học tập, rèn luyện của sinh viên. Đồng chí cho rằng ĐH Quốc gia TPHCM là môi trường đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, vì vậy cần quan tâm để mỗi nhân tố bước ra từ đây phải là một nhân tố tốt, là một niềm hy vọng của quốc gia.