Công bố điểm chuẩn có '1 không 2' của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM 22/08/2025 18:16

(PLO)- Điểm chuẩn của Trường ĐH Bách khoa được tính theo thang điểm 100, trong đó ngành Khoa học máy tính thuộc chương trình tiêu chuẩn có điểm chuẩn cao nhất.

Tối 22-8, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) đối với các phương thức xét tuyển năm 2025.

Năm 2025, Trường ĐH Bách khoa sẽ tuyển sinh dự kiến 5.550 chỉ tiêu. Đặc biệt, trường chỉ áp dụng 2 phương thức tuyển sinh. Trong đó, dành 95-99% chỉ tiêu cho phương thức đặc biệt là xét tuyển tổng hợp bao gồm các tiêu chí về học lực, năng lực khác, hoạt động xã hội.

Đây là năm thứ ba Trường ĐH Bách khoa áp dụng phương thức đặc biệt này khi sử dụng nhiều tiêu chí để xét tuyển. Hiện chưa có trường ĐH nào tuyển sinh đầu vào theo hướng này.

Theo đó, điểm chuẩn được tính theo thang điểm 100 cho các chương trình đào tạo. Ngành Khoa học máy tính thuộc chương trình tiêu chuẩn có điểm chuẩn cao nhất với 85,41 điểm. Tiếp sau đó, ngành Kỹ thuật máy tính cũng có mức điểm chuẩn rất cao là 82,91.

Đối với chương trình giảng dạy và học bằng tiếng Anh, ngành Khoa học máy tính cũng có điểm chuẩn cao nhất là 83,74 điểm. Ngành Kỹ thuật máy tính và Thiết kế vi mạch cũng có điểm chuẩn khá cao, lần lượt là 78,66 và 83,09 điểm.

Trong các chương trình liên kết quốc tế, ngành Khoa học máy tính có điểm chuẩn cao nhất với 72,90 điểm. Một số ngành khác cũng có điểm chuẩn cao như Kỹ thuật Cơ điện tử với 78,44 điểm và Kỹ thuật Hàng không với 78,79 điểm.

Ngược lại, nhóm ngành Xây dựng và Quản lý dự án xây dựng có điểm chuẩn thấp nhất trong chương trình tiêu chuẩn, với 55,05 điểm.

Cụ thể điểm từng ngành như sau: