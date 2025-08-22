Trường ĐH Luật TP.HCM công bố điểm chuẩn từng ngành học 22/08/2025 17:28

(PLO)- Các ngành học của Trường ĐH Luật TP.HCM đều có điểm chuẩn khá cao, trong đó cao nhất vẫn là ngành Luật ở tổ hợp C00 (văn, sử, địa).

Ngày 22-8, Trường ĐH Luật TP.HCM đã công bố điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) đối với các phương thức xét tuyển năm 2025.

Theo đó, ngành Luật có điểm chuẩn cao nhất là 24,94 điểm với tổ hợp C00 (văn, sử, địa). Ngành Luật Thương mại quốc tế đạt điểm cao nhất 25,35 điểm với tổ hợp X01.

Cụ thể, điểm chuẩn các ngành của trường dao động tùy theo tổ hợp xét tuyển. Ngành Luật có điểm chuẩn từ 20,94 đến 24,94 điểm. Ngành Luật Thương mại quốc tế có điểm chuẩn từ 21,75 đến 25,65 điểm.

Đối với ngành Quản trị - Luật, điểm chuẩn cao nhất là 23,2 điểm với tổ hợp X01. Ngành Quản trị kinh doanh có điểm chuẩn cao nhất 21,72 điểm với tổ hợp X01. Ngành Kinh doanh quốc tế có điểm chuẩn cao nhất là 24,00 điểm với tổ hợp X01.

Ngành Tài chính – Ngân hàng có điểm chuẩn cao nhất là 22,45 điểm với tổ hợp X01. Trong khi đó, ngành Ngôn ngữ Anh có điểm chuẩn cao nhất 23,55 điểm với tổ hợp X78.

Cụ thể điểm từng ngành như sau:

Được biết, năm 2025, Trường ĐH Luật TP.HCM dự kiến tuyển 4.000 chỉ tiêu (tăng so với 3.210 chỉ tiêu năm trước). Trường tuyển cho 7 ngành đào tạo, trong đó có 2 ngành mới là Kinh doanh quốc tế và Tài chính – Ngân hàng.