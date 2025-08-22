Bất ngờ với điểm chuẩn Trường ĐH Sài Gòn năm 2025 22/08/2025 17:18

(PLO)- Các ngành sư phạm của Trường ĐH Sài Gòn tiếp tục dẫn đầu về điểm chuẩn năm 2025. Trong đó có ngành gần 29 điểm.

Ngày 22-8, Trường ĐH Sài Gòn đã công bố điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) đối với các phương thức xét tuyển năm 2025.

Theo đó, điểm chuẩn được quy đổi về thang điểm 30, áp dụng cho tất cả phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Theo thông báo, điểm chuẩn năm nay của trường có sự chênh lệch lớn giữa các ngành, dao động từ mức thấp nhất là 18,43 điểm đến mức cao nhất là 28,98 điểm. Trong đó, điểm chuẩn của các ngành đào tạo giáo viên dao động từ 22,00 đến 28,98 điểm.

Đáng chú ý, các ngành có áp dụng hệ số môn chính đạt điểm chuẩn rất cao. Ngành Sư phạm hóa học dẫn đầu với 28,98 điểm, tiếp sau đó là Sư phạm địa lý với 28,55 điểm. Các ngành có hệ số môn chính nhân 4 cũng ghi nhận mức điểm ấn tượng, với Sư phạm tiếng Anh 27,19 điểm và Ngôn ngữ Anh 24,80 điểm.

Cụ thể điểm từng ngành như sau:

Đối với các ngành có hệ số môn chính nhân 3, Giáo dục chính trị có điểm chuẩn là 25,66 điểm, Giáo dục tiểu học là 25,12 điểm. Ngành Giáo dục mầm non, không áp dụng hệ số môn chính, có điểm chuẩn 24,20.

Ngoài ra, một số ngành khác cũng có mức điểm chuẩn cao như Sư phạm vật lý 28,33 điểm, Sư phạm toán học 27,9 điểm, Sư phạm ngữ văn 26,58 điểm. Điểm chuẩn các ngành như Sư phạm âm nhạc và Sư phạm mỹ thuật cùng ở mức 22,00 điểm.

Trong khối ngành ngoài sư phạm của Trường ĐH Sài Gòn, một số ngành công nghệ và kinh tế có điểm chuẩn khá, ví dụ như Công nghệ thông tin 21,91 điểm, Khoa học dữ liệu 22,05 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất trong toàn trường là Công nghệ kỹ thuật môi trường với 18,43 điểm.