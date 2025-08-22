Một trường đại học sư phạm có 4 ngành lấy điểm chuẩn trên 27 điểm 22/08/2025 16:21

(PLO)- Sư phạm Ngữ văn, sư phạm Địa lý, sư phạm Lịch sử, Sư phạm Lịch sử - địa lý là những ngành có điểm chuẩn cao nhất tại một trường đại học sư phạm.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển ĐH chính quy năm 2025.

Theo đó, nhiều ngành sư phạm có mức điểm chuẩn rất cao, dao động từ 21,75 đến 27,94 điểm. Trong đó, Sư phạm Lịch sử đạt 27,94 điểm (kèm tiêu chí phụ: điểm thi môn Lịch sử ≥ 9,25); Sư phạm Ngữ văn 27,92 điểm; Sư phạm Địa lý 27,80 điểm; Sư phạm Lịch sử - Địa lý 27,78 điểm (tiêu chí phụ: môn Ngữ văn ≥ 8,25). Ngành Sư phạm Toán học đạt 26,35 điểm; Sư phạm Vật lý 26,15 điểm; Sư phạm Hóa học 25,77 điểm; Sư phạm Tiếng Anh 24,06 điểm.

Các ngành thuộc khối giáo dục cũng có điểm chuẩn cao, như Giáo dục Công dân 27,10 điểm; Giáo dục Chính trị 26,98 điểm; Giáo dục học 25,73 điểm; Tâm lý học giáo dục 26,11 điểm. Giáo dục Tiểu học đạt 23,98 điểm; Giáo dục Mầm non 22,29 điểm; Giáo dục Thể chất 22,86 điểm.

Một số ngành khác: Sinh học ứng dụng 24,00 điểm; Sư phạm Âm nhạc 21,75 điểm; Huấn luyện thể thao 19,40 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể của 21 ngành đào tạo được công bố chi tiết theo từng tổ hợp xét tuyển trong bảng kèm theo thông báo. Cụ thể như sau: