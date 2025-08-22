Công bố điểm chuẩn 39 ngành của Trường ĐH Công Thương TP.HCM 22/08/2025 15:46

(PLO)- Ngành có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Công Thương TP.HCM có mức điểm 24,5 ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Ngày 20-8, Trường Đại học Công Thương TP.HCM đã công bố điểm chuẩn năm 2025 theo các phương thức xét tuyển.

Theo đó, điểm chuẩn năm 2025 của trường cao nhất 26,5 đối với phương thức xét học bạ, 24,5 điểm xét từ điểm thi tốt nghiệp.

Trong đó, ở phương thức thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dao động từ 17-24,5 điểm. Phương thức xét học bạ THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) điểm chuẩn từ 20,33-26,5 điểm. Và phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM điểm chuẩn từ 607-800 điểm.

Riêng phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt ĐH Sư phạm TPHCM, điểm chuẩn từ 20.25-26.25 điểm.

Cụ thể điểm chuẩn từng ngành như sau: