2 trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn, nhiều ngành trên 27 22/08/2025 15:30

(PLO)- Công bố điểm chuẩn từ các trường đại học phía Bắc, nhiều ngành hot có điểm trên 27, tức thí sinh phải đạt ít nhất 9 điểm/môn thi tốt nghiệp THPT hoặc học bạ mới có thể trúng tuyển.

Chiều 22-8, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025.

Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là công nghệ thông tin với 28,19 điểm. Tiếp theo là các ngành khoa học máy tính (27,86 điểm), kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (27,90 điểm), trí tuệ nhân tạo (27,75 điểm), khoa học dữ liệu (27,38 điểm), kỹ thuật máy tính (27 điểm).

Điểm chuẩn từng ngành của Trường ĐH Công nghệ

Nhóm ngành có điểm chuẩn từ 26 đến dưới 27 điểm gồm: công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử (26,73 điểm), công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (26,63 điểm), hệ thống thông tin (26,38 điểm), mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (26,73 điểm), cơ kỹ thuật (26,15 điểm), kỹ thuật robot (26 điểm).

Nhóm ngành có điểm chuẩn thấp nhất là công nghệ nông nghiệp (22 điểm), công nghệ sinh học (22,13 điểm) và công nghệ kỹ thuật xây dựng (22,25 điểm).

Tương tự, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Thương mại đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển ĐH chính quy năm 2025.

Theo đó, điểm chuẩn các ngành dao động từ 22,5 đến 27,8 điểm (theo kết quả thi tốt nghiệp THPT). Trong đó, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất với 27,8 điểm. Các ngành Marketing số (27,5 điểm), Thương mại điện tử (27,6 điểm), Kinh doanh quốc tế (26,8 điểm) cũng ghi nhận mức chuẩn cao.

Một số ngành có điểm chuẩn thấp hơn, từ 22,5 điểm, gồm Quản trị kinh doanh (chương trình song bằng quốc tế) và Quản trị kinh doanh Tiếng Pháp thương mại.

Ngoài ra, với các phương thức xét tuyển khác như học bạ, đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM hay xét tuyển kết hợp, mức điểm trúng tuyển được quy đổi và công bố chi tiết trong thông báo của trường.