Những trường đại học đầu tiên chính thức công bố điểm chuẩn năm 2025 22/08/2025 13:14

(PLO)- Theo công bố điểm chuẩn từ một số trường đầu tiên, điểm chuẩn dao động từ 18 đến hơn 27 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trưa 22-8, ngay sau khi kết thúc quá trình lọc ảo nguyện vọng xét tuyển ĐH-CĐ năm 2025, một số cơ sở đào tạo đại học trên cả nước đã bắt đầu công bố điểm chuẩn ở các phương thức xét tuyển năm 2025.

Cụ thể,

Theo công bố của Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM, điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 đến 17 điểm. Một số ngành có mức chuẩn cao gồm ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, marketing và truyền thông đa phương tiện với 17 điểm; các ngành còn lại đa số lấy mức 15 điểm.

Ở phương thức xét học bạ lớp 12 (theo thang điểm 30), điểm chuẩn dao động từ 18 đến 20 điểm. Trong đó, các ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, marketing và truyền thông đa phương tiện đạt mức cao nhất là 20 điểm.

Với phương thức xét bằng điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM (thang điểm 1.200), điểm chuẩn các ngành dao động từ 500 đến 600 điểm. Những ngành có sức hút như ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, marketing và truyền thông đa phương tiện cũng đạt ngưỡng cao nhất là 600 điểm.

Điểm chuẩn từng ngành như sau:

Còn theo công bố của Học viện Hàng không Việt Nam. Ngành cao nhất với 27 điểm là Quản lý hoạt động bay theo xét điểm thi tốt nghiệp THPT, các ngành còn lại từ 18 đến 25 điểm.

Chi tiết như sau:



Còn với Trường ĐH Hạ Long, điểm chuẩn cao nhất là ngành sư phạm Ngữ văn với 27,32 điểm ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Các ngành sư phạm khác cũng có điểm khá cao ở các phương thức. Cụ thể điểm từng ngành như sau: