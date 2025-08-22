Chính thức công bố điểm chuẩn từ chiều nay, bắt đầu từ 12 giờ 30 22/08/2025 08:22

(PLO)- Theo kế hoạch, các cơ sở đào tạo sẽ nhập mức điểm trúng tuyển, tải kết quả và sẽ công bố điểm chuẩn chính thức trước 17 giờ ngày 22-8.

Theo kế hoạch mới được điều chỉnh từ Bộ GD&ĐT, trong sáng nay, công tác xét tuyển ĐH-CĐ sẽ có kết quả lọc ảo nguyện vọng xét tuyển lần thứ 9 và bước vào lần lọc ảo cuối cùng.

Đến 12 giờ 30, quá trình lọc ảo sẽ kết thúc. Sau đó, các cơ sở đào tạo sẽ nhập mức điểm trúng tuyển, kết quả xét tuyển sẽ được tải lên hệ thống và sẽ công bố chính thức trước 17 giờ ngày 22-8.

Đây là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT thực hiện đồng nhất việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển, lọc ảo và công bố điểm chuẩn ở tất cả các phương thức, kể cả với thí sinh xét tuyển thẳng. Các phương thức cũng sẽ quy đổi về cùng một thang điểm 30 dựa theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Chính các điểm mới này đã khiến công tác lọc ảo gặp nhiều khó khăn, điểm chuẩn dự kiến của các trường ĐH biến động liên tục và khó lường qua các lần lọc ảo. Ghi nhận sơ bộ từ một số cơ sở đào tạo, qua nhiều lần lọc ảo, điểm chuẩn ở nhiều ngành và nhiều trường có chiều hướng tăng cao hơn năm trước. Có những ngành hot ở trường tốp tại TP.HCM đã ghi nhận kết quả điểm trên 28, thậm chí trên 29.

Từ 12 giờ 30 hôm nay, thí sinh sẽ chính thức biết kết quả trúng tuyển vào ĐH-CĐ. Ảnh: UTE

Để đảm bảo kết quả chính xác, Bộ GD&ĐT đề nghị các trường tập trung kiểm tra toàn bộ dữ liệu, bảo đảm việc xét tuyển diễn ra chính xác, không bỏ sót và không xác định sai thí sinh trúng tuyển, đồng thời hạn chế tối đa các tình huống phát sinh do lỗi kỹ thuật trong quá trình tuyển sinh.

Bộ GD&ĐT lưu ý các cơ sở đào tạo không công bố điểm chuẩn trước 12 giờ 30 ngày 22-8.

Đặc biệt lưu ý, sau khi biết điểm chuẩn, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17 giờ ngày 30-8. Nếu không xác nhận đúng hạn, thí sinh sẽ mất quyền trúng tuyển vì mỗi thí sinh chỉ được công nhận ở một nguyện vọng cao nhất, theo thứ tự đã đăng ký. Sau đó, thí sinh sẽ tiến hành làm thủ tục nhập học trực tiếp tại các cơ sở đào tạo theo thông báo riêng của từng trường.

Từ ngày 1-9 đến tháng 12-2025, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo.