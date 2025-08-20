Trước giờ G công bố điểm chuẩn, trường đại học cảnh báo bẫy 'trúng tuyển ảo' 20/08/2025 11:43

(PLO)- Trường đại học khẳng định chỉ công bố điểm chuẩn qua kênh chính thống, phụ huynh và thí sinh tuyệt đối không tin vào tin nhắn, email lạ, tránh để mất cơ hội nhập học hoặc rơi vào bẫy lừa đảo.

Theo kế hoạch, từ 16 giờ 30 chiều nay, 20-8, các cơ sở đào tạo đại học (ĐH) trên cả nước sẽ hoàn tất lọc ảo nguyện vọng xét tuyển và bắt đầu công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển năm 2025.

Tuy nhiên, thời gian này, một số trường ĐH đã phát hiện có tình trạng giả mạo thông tin trúng tuyển gửi đến phụ huynh, thí sinh về kết quả trúng tuyển với mục đích lừa đảo.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) mới phát đi cảnh báo về việc trên mạng xã hội và qua email, điện thoại xuất hiện nhiều tin nhắn, bài đăng giả mạo nhà trường thông báo kết quả trúng tuyển, hướng dẫn nhập học hoặc yêu cầu chuyển khoản các khoản tiền.

Một số đối tượng thậm chí làm giả giấy báo trúng tuyển, mạo danh chương trình học bổng hay trao đổi sinh viên quốc tế, rồi yêu cầu thí sinh “chứng minh tài chính” bằng cách nộp hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Thông tin giả mạo về làm thủ tục nhập học cho tân sinh viên được đăng trên mạng.

Nhà trường khẳng định tất cả kết quả trúng tuyển, công bố điểm chuẩn, thủ tục nhập học chỉ công bố qua các kênh chính thống gồm: Website, Fanpage có tick xanh và email sinh viên do trường cấp. Mọi thông tin thu học phí, học bổng, chương trình trao đổi quốc tế cũng đều được công khai trên website chính thức hoặc gửi trực tiếp qua hệ thống email của trường.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên lưu ý phụ huynh và thí sinh không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mật khẩu cho bất kỳ đối tượng nào tự xưng là cán bộ nhà trường.

Đồng thời, không chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân hoặc số điện thoại, email không rõ nguồn gốc.

Khi nhận được thông tin đáng ngờ, phụ huynh và thí sinh, sinh viên cần liên hệ ngay phòng đào tạo, phòng công tác sinh viên hoặc hotline tuyển sinh của trường để xác minh.

Trong bối cảnh cả nước chuẩn bị công bố điểm chuẩn, các trường ĐH khuyến cáo thí sinh và phụ huynh nên chỉ tra cứu thông tin từ website và fanpage chính thức của các trường, tuyệt đối không tin vào tin nhắn, email lạ, tránh để mất cơ hội nhập học hoặc rơi vào bẫy lừa đảo.

Được biết, trước đó, một số trường ĐH khác như Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch… cũng đã phát đi những cảnh báo lừa đảo tương tự liên quan đến các thông tin trúng tuyển ĐH, học bổng du học…