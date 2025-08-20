Sinh viên bức xúc vì tăng học phí đột ngột, 1 trường đại học lên tiếng 20/08/2025 07:46

(PLO)- Theo phản ánh của sinh viên, có ngành học đại học tăng học phí từ 1,27 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Những ngày qua, nhiều sinh viên Trường Đại học Hạ Long (Quảng Ninh) phản ánh về việc học phí năm học 2025-2026 tăng mạnh so với năm học trước, khiến nhiều gia đình gặp khó khăn trong cân đối chi phí học tập.

Theo thông báo mới đây được sinh viên đăng tải trên mạng xã hội, từ năm học 2025-2026, mức học phí của Trường Đại học Hạ Long dao động từ 1,5 đến 1,8 triệu đồng/tháng tùy khối ngành.

Trong đó, các ngành nghệ thuật (thiết kế đồ họa) thu 1,5 triệu đồng/tháng; các ngành sư phạm, khoa học giáo dục 1,55 đến 1,59 triệu đồng/tháng; nhóm ngành toán, công nghệ thông tin, kỹ thuật, nuôi trồng thủy sản 1,8 triệu đồng/tháng; nhóm ngành nhân văn, ngôn ngữ, báo chí – truyền thông, du lịch, quản trị kinh doanh, môi trường… là 1,65 triệu đồng/tháng. Ở bậc cao đẳng, trung cấp, học phí là 1,36 triệu đồng/tháng.

Thông báo mức học phí mới của Trường Đại học Hạ Long được sinh viên chia sẻ

Trong khi đó, năm học 2024-2025, mức học phí hệ đại học tại trường chỉ khoảng 1,075 đến 1,270 triệu đồng/tháng (tùy ngành). Như vậy, có những ngành tăng thêm từ 320.000 đến 530.000 đồng/tháng, tương đương mức tăng 30-50%. Nhiều học phần có mức tăng thấy rõ như tiếng Anh hay cả các môn đại cương. Đây là lý do khiến nhiều sinh viên bất ngờ, cho rằng việc tăng học phí diễn ra quá gấp, “không kịp xoay sở”.

Mức tăng giữa học phí năm học cũ và năm học mới

Trước những ý kiến trên, Trường Đại học Hạ Long đã có thông báo phản hồi đến sinh viên. Trong đó nhà trường khẳng định, thông tin “tăng học phí bất ngờ” là không chính xác. Trong Đề án tuyển sinh 2025, lộ trình tăng học phí đã được công bố công khai, minh bạch theo đúng quy định của Chính phủ.

Theo lý giải của nhà trường, suốt 3 năm học liên tiếp (2020-2023), do ảnh hưởng dịch COVID-19, trường không tăng học phí, giữ nguyên mức cũ nhằm chia sẻ khó khăn với sinh viên. Nay việc điều chỉnh được thực hiện theo đúng lộ trình, mức tăng 10-15% mỗi năm, vẫn thấp hơn trần quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP về học phí và Nghị định 97/2023/NĐ-CP của Chính phủ (sửa đổi Nghị định 81/2021).

Ngoài ra, trường cũng nhấn mạnh: Việc áp dụng học phí mới bắt đầu từ năm học 2025-2026, theo số tín chỉ còn lại của khóa học. Như vậy, sinh viên đã tích lũy được nhiều tín chỉ trong các năm trước sẽ được hưởng lợi, bởi học phí chỉ tính trên phần tín chỉ chưa hoàn thành.

Cùng với đó, học bổng tính theo học phí, đồng nghĩa với việc khi học phí tăng, giá trị học bổng cũng tăng.

Trường cũng thông tin thêm, theo Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2026-2030, trường sẽ thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên (tăng 60% so với mức tự chủ trước đó). Vì vậy, việc điều chỉnh học phí nằm trong lộ trình phù hợp và là bước tiến quan trọng để trường nâng cao chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất và dịch vụ phục vụ sinh viên.