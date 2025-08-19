ĐH Kinh tế TP.HCM công bố Chủ tịch hội đồng mới 19/08/2025 19:48

(PLO)- Hội đồng ĐH Kinh tế TP.HCM gồm 27 thành viên. Trong đó, GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo được công nhận giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng ĐH.

Chiều tối 19-8, ĐH Kinh tế TP.HCM đã công bố quyết bố của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về công nhận Hội đồng ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) nhiệm kỳ 2025-2030. Hội đồng ĐH gồm 27 thành viên.

Theo quyết định này, GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc ĐH Kinh tế TP.HCM được công nhận giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng ĐH, ĐH Kinh tế TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ông kế nhiệm GS.TS Nguyễn Đông Phong – Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.

GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo

Theo thông tin từ nhà trường, GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo sinh năm 1979, nơi sinh là Hà Nội. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu và quản lý ĐH.

Ông bảo vệ tiến sĩ kinh tế, ngành tài chính – ngân hàng năm 2009; được phong hàm phó giáo sư năm 2015, bổ nhiệm học hàm giáo sư năm 2023.

Trước khi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng ĐH, ông từng trải qua nhiều vị trí lãnh đạo tại ĐH Kinh tế TP.HCM và hiện là Bí thư Đảng ủy nhà trường.