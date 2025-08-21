2 trường đại học ở TP.HCM công bố mức học phí năm 2025-2026 cho tân sinh viên 21/08/2025 05:11

(PLO)- Mức học phí cao nhất ở một số ngành đào tạo tại 2 trường đại học khoảng 20 triệu đồng/học kỳ. Có trường giảm 50% cho tân sinh viên trong học kỳ đầu tiên.

2 trường đại học tại TP.HCM là Trường Đại học Văn Hiến và Trường Đại học Công Thương TP.HCM vừa công bố mức học phí áp dụng cho tân sinh viên trúng tuyển năm 2025.

Theo đó, tại Trường Đại học Văn Hiến, học phí học kỳ I năm học 2025-2026 dao động từ 8,7 triệu đồng đến hơn 22 triệu đồng, tùy ngành đào tạo. Trong đó, ngành có học phí cao nhất là kiểm toán (22,05 triệu đồng/học kỳ), chương trình liên kết quốc tế ngôn ngữ Trung Quốc (20,43 triệu đồng/học kỳ).

Đặc biệt, thí sinh nhập học từ ngày 23 đến 27-8 được hỗ trợ 50% học phí học kỳ I, do đó mức học phí phải đóng thực tế chỉ còn từ 4,36 triệu đến khoảng 11 triệu đồng. Mức học phí từng ngành như sau:

Ngoài ra, trường còn tặng 1 triệu đồng hỗ trợ chi phí di chuyển, trao 200 suất học tập trải nghiệm quốc tế và tặng 3 bảo hiểm y tế cho cả gia đình đối với thí sinh đạt từ 26,5 điểm trở lên. Nhà trường khẳng định duy trì chính sách “không tăng học phí trong toàn khóa học”, với đơn giá tín chỉ từ 728.000 – 1.838.000 đồng/tín chỉ.

Còn tại Trường Đại học Công Thương TP.HCM, mức học phí nhập học khóa 16 (trúng tuyển năm 2025) dao động từ 8,12 triệu đồng đến 21,03 triệu đồng/học kỳ, tùy ngành. Một số ngành có học phí cao nhất gồm công nghệ kỹ thuật hóa học (21,03 triệu đồng/học kỳ), khoa học dữ liệu và an toàn thông tin (20,87 triệu đồng/học kỳ).

Chi tiết như sau:

Bên cạnh đó, nhà trường cho biết dành hơn 55,7 tỉ đồng học bổng và các khoản hỗ trợ sinh viên trong năm học này. Đặc biệt, hiệu trưởng trường còn cam kết “3 không” với phụ huynh và sinh viên, đó là: Không tăng học phí trong suốt khóa học, không phát sinh thêm các khoản thu khác ngoài học phí, không để sinh viên khó khăn nào phải bỏ lỡ việc học.