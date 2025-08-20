Phút chót, nhiều trường đại học phải dời lịch công bố điểm chuẩn 20/08/2025 15:20

(PLO)- Kế hoạch thay đổi bất ngờ khiến nhiều trường đại học phải lùi công bố điểm chuẩn 2 ngày, thậm chí có trường phải thu hồi kết quả vừa công bố.

Trưa 20-8, sau khi Bộ GD&ĐT bất ngờ có công văn thông báo điều chỉnh lịch tổ chức lọc ảo nguyện vọng xét tuyển năm 2025, nhiều trường đại học trên cả nước đã phải thay đổi kế hoạch công bố điểm chuẩn.

Theo kế hoạch trước đó, điểm chuẩn đợt 1 tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2025 sẽ được công bố từ 16 giờ 30 ngày 20-8. Thế nhưng, khi thời gian công bố điểm chuẩn cận kề, Bộ GD&ĐT quyết định tăng thêm 4 lần lọc ảo (tổng là 10 lần) và kết thúc vào 12 giờ 30 ngày 22-8. Sau đó, các trường nhập mức điểm trúng tuyển, kết quả xét tuyển sẽ được tải lên hệ thống, công bố chính thức vào 17 giờ cùng ngày.

Nguyên nhân được Bộ GD&ĐT đưa ra là năm nay có số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển lớn, đồng thời lần đầu tiên các trường CĐ tham gia tuyển sinh chung, không còn xét tuyển sớm, tất cả phương thức đều gộp vào một đợt. Điều này khiến dữ liệu trở nên phức tạp hơn, cần thêm thời gian rà soát kỹ.

Bộ GD&ĐT đề nghị các trường tập trung kiểm tra toàn bộ dữ liệu, bảo đảm việc xét tuyển diễn ra chính xác, không bỏ sót và không xác định sai thí sinh trúng tuyển, đồng thời hạn chế tối đa các tình huống phát sinh do lỗi kỹ thuật trong quá trình tuyển sinh. Đặc biệt, Bộ GD&ĐT lưu ý các cơ sở đào tạo không công bố điểm chuẩn trước 12 giờ 30 ngày 22-8.

Lịch lọc ảo và trả kết quả xử lý nguyện vọng mới được điều chỉnh.

Do đó, với sự thay đổi cận giờ chót này, nhiều trường ĐH đã thông báo dời lịch công bố điểm chuẩn để đúng với tiến độ chung của Bộ GD&ĐT.

Đơn cử, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM phải thông báo thu hồi lại quyết định công bố điểm chuẩn năm 2025 và cho biết sẽ thông báo lại kết quả đến phụ huynh, thí sinh sau khi hoàn tất quá trình lọc ảo theo lịch mới. Bởi chỉ trước khi có công văn của Bộ GD&ĐT ít phút, trường trở thành cơ sở đào tạo đầu tiên tại TP.HCM đã công bố điểm chuẩn năm 2025.

Ngoài ra, nhiều trường ĐH khác cũng đã nhanh chóng thông báo điều chỉnh lịch công bố điểm chuẩn theo đúng quy định mới như Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)… sẽ lùi công bố sang chiều hoặc tối 22-8, thay vì 20-8 như dự kiến.

Trường ĐH Công Thương TP.HCM cũng thông báo lùi lịch công bố điểm chuẩn đến 18 giờ ngày 22-8. Trường ĐH Y dược Cần Thơ sẽ công bố vào 17 giờ ngày 22-8, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM sẽ công bố vào 19 giờ 30 ngày 22-8…

Được biết, với lịch công bố điểm chuẩn thay đổi, kế hoạch lịch trình nhập học của thí sinh trúng tuyển cũng sẽ được điều chỉnh phù hợp theo thông báo mới.