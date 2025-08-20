Bộ GD&ĐT bất ngờ lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học năm 2025 20/08/2025 13:21

(PLO)- Bộ GD&ĐT đã bất ngờ có công văn điều chỉnh tăng thêm 4 lần lọc ảo nguyện vọng xét tuyển và quyết định công bố điểm chuẩn từ 17 giờ ngày 22-8, thay vì 17 giờ ngày 20-8.

Bộ GD&ĐT vừa bất ngờ có công văn tăng lượt lọc ảo toàn quốc và điều chỉnh lại lịch công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025.

Theo kế hoạch trước đó, điểm chuẩn đợt 1 tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2025 sẽ được công bố từ 16h30 ngày 20-8 với 6 lần lọc ảo. Tuy nhiên, ngay trong ngày 20-8, Bộ GD&ĐT đã quyết định điều chỉnh lùi thời điểm công bố đến 17 giờ ngày 22-8.

Nguyên nhân được Bộ GD&ĐT đưa ra là năm nay có số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển lớn, đồng thời lần đầu tiên các trường cao đẳng tham gia tuyển sinh chung, không còn xét tuyển sớm, tất cả các phương thức đều gộp vào một đợt. Điều này khiến dữ liệu trở nên phức tạp hơn, cần thêm thời gian để rà soát kỹ lưỡng.

Với kế hoạch mới, hệ thống sẽ tiến hành 10 lần lọc ảo, kết thúc vào 12 giờ 30 ngày 22-8. Sau đó, các trường nhập mức điểm trúng tuyển, kết quả xét tuyển sẽ được tải lên hệ thống, công bố chính thức vào 17 giờ cùng ngày.

Bộ GD&ĐT đề nghị các trường tập trung kiểm tra toàn bộ dữ liệu, bảo đảm việc xét tuyển diễn ra chính xác, không bỏ sót và không xác định sai thí sinh trúng tuyển, đồng thời hạn chế tối đa các tình huống phát sinh do lỗi kỹ thuật trong quá trình tuyển sinh.