Lịch công bố điểm chuẩn mới nhất của các trường đại học tại TP.HCM 21/08/2025 16:18

(PLO)- Quá trình lọc ảo nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2025 sẽ kết thúc vào 12 giờ 30 ngày 22-8. Các trường không được công bố điểm chuẩn trước thời điểm này.

Theo kế hoạch mới được điều chỉnh từ Bộ GD&ĐT, số lần lọc ảo nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025 sẽ tăng thêm 4 lần (tổng là 10 lần) và kết thúc vào 12 giờ 30 ngày 22-8. Sau đó, các trường nhập mức điểm trúng tuyển, kết quả xét tuyển sẽ được tải lên hệ thống, công bố chính thức từ chiều 22-8.

Bộ GD&ĐT đề nghị các trường tập trung kiểm tra toàn bộ dữ liệu, bảo đảm việc xét tuyển diễn ra chính xác, không bỏ sót và không xác định sai thí sinh trúng tuyển, đồng thời hạn chế tối đa các tình huống phát sinh do lỗi kỹ thuật trong quá trình tuyển sinh. Đặc biệt, Bộ GD&ĐT lưu ý các cơ sở đào tạo không công bố điểm chuẩn trước 12 giờ 30 ngày 22-8.

Để thuận tiện cho phụ huynh, thí sinh theo dõi kết quả trúng tuyển, nhiều trường đại học đã thông báo lịch công bố điểm chuẩn chi tiết sau khi hoàn tất quá trình lọc ảo theo kế hoạch mới. Cụ thể:

- Trường ĐH Công Thương TP.HCM công bố điểm chuẩn lúc 18 giờ ngày 22-8

- Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM sẽ công bố vào 19 giờ 30 ngày 22-8

- Trường ĐH Tài chính Marketing công bố lúc 19 giờ 30 ngày 22-8

- Trường ĐH Kinh tế - Luật: 17 giờ ngày 22-8

- Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: 19 giờ ngày 22-8

- Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: 17 giờ ngày 22-8

- Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ thông tin và Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM … sẽ công bố điểm chuẩn từ chiều 22-8.

Lưu ý, sau khi biết điểm chuẩn, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17 giờ ngày 30-8.

Từ ngày 1-9 đến tháng 12-2025, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở.