Hành trình bền bỉ từ 1 học sinh bình thường đến thủ khoa Trường ĐH Luật TP.HCM 21/08/2025 11:36

(PLO)- Từ một học sinh bình thường, Cao Đức Anh đã biến sự kỷ luật và đam mê thành chìa khóa để đạt đến đỉnh cao trong ngày tốt nghiệp tại Trường ĐH Luật TP.HCM.

Trong số những sinh viên tốt nghiệp năm 2025 của Trường ĐH Luật TP.HCM, Cao Đức Anh (lớp chất lượng cao ngành Luật, tăng cường tiếng Anh) được vinh danh thủ khoa toàn khóa với thành tích học tập xuất sắc (GPA 3.9/4.0).

Em không chỉ được nhớ đến bởi bảng thành tích ấn tượng, mà còn bởi hành trình đi lên từ một lời hứa giản dị với ba mẹ. Từ một học sinh bình thường, Đức Anh đã biến sự kỷ luật và đam mê thành chìa khóa để đạt đến đỉnh cao trong ngày tốt nghiệp.

Thủ khoa Cao Đức Anh

Phần thưởng cho nỗ lực không ngừng

Khi được xướng tên là thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa Trường ĐH Luật TP.HCM (Ulaw) năm 2025, cảm xúc đầu tiên đến với Cao Đức Anh là “hài lòng”. Nhưng với Đức Anh, sự hài lòng không chỉ vì thành tựu đã đạt, mà sâu xa hơn là bởi những nỗ lực của bản thân cùng sự đồng hành, kỳ vọng từ gia đình, thầy cô đã được đền đáp.

Đức Anh gọi bốn năm học ở Trường ĐH Luật TP.HCM là hành trình của sự hài lòng – không chỉ về những đêm dài đèn sách, mà còn là sự tri ân dành cho những người đã tin tưởng và đồng hành. Với anh, danh hiệu thủ khoa không chỉ khắc tên một cá nhân, mà còn ghi dấu niềm tin và kỳ vọng của thầy cô, bạn bè, gia đình.

Điểm khởi đầu cho tất cả là một lời hứa tưởng chừng ngây ngô nhưng đủ mạnh mẽ để trở thành động lực bền bỉ. Ngày mới bước chân vào giảng đường, Đức Anh hứa với ba mẹ sẽ giữ kết quả học tập xuất sắc để san sẻ phần nào những lo toan.

“Khi đó mình chỉ là một học sinh bình thường, nhưng lời hứa ấy đã trở thành sức mạnh để mình không ngừng cố gắng” - Đức Anh nhớ lại.

Từ xuất phát điểm bình thường, anh biến lời hứa thành động lực, để rồi từng bước gặt hái thành tích nổi bật: GPA 3.9/4.0, thủ khoa toàn khóa; học bổng Erasmus + toàn phần tại Đại học Công nghệ Tallinn (Estonia); nhiều giải thưởng học thuật trong và ngoài trường.

Với Đức Anh, thành công không nhất thiết bắt đầu từ lợi thế vượt trội, mà quan trọng là tìm được lý do đủ lớn để bắt đầu, giữ kỷ luật để đi tiếp và kiên định vượt qua mọi thử thách.

Cao Đức Anh tích cực tham gia tại các hội thảo, tọa đàm

Kỷ luật định hướng, đam mê tạo sức bền

Chia sẻ về hành trình học tập của bản thân tại Trường ĐH Luật TP.HCM, Đức Anh cho biết ngay từ những ngày đầu, Đức Anh luôn giữ kỷ luật học tập nghiêm túc: Đi học đầy đủ, đúng giờ, tập trung lắng nghe và chủ động phát biểu. Em tin rằng kiến thức cốt lõi đều được giảng viên truyền tải trên giảng đường, chỉ cần học tập nghiêm túc kết hợp tự nghiên cứu, ai cũng có thể đạt mục tiêu.

“Chìa khóa của mình không phải điều gì cao siêu, mà chính là sự kỷ luật. Sinh viên cần thật sự tham gia vào quá trình học chứ không phải chỉ tồn tại trên giảng đường” - Đức Anh chia sẻ.

Không dừng lại ở lớp học, Đức Anh lan tỏa tinh thần kỷ luật vào mọi hoạt động như thi Moot, nghiên cứu khoa học, tham gia các sân chơi học thuật. Thách thức lớn nhất là giai đoạn vừa tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Estonia, vừa hoàn thành khóa luận tốt nghiệp ở Việt Nam. Khối lượng học tập nặng, múi giờ khác biệt, lại phải tự xoay xở từ học hành đến sinh hoạt cá nhân. “Thời gian đó mình thật sự sống trong khủng hoảng”, Đức Anh kể.

Để vượt qua, Đức Anh lập kế hoạch chi tiết, đặt deadline rõ ràng, xen kẽ những “khoảng thở” như đi dạo, trò chuyện với bạn bè. Anh học cách chấp nhận những ngày mệt mỏi, nhưng tin rằng chỉ cần tiến thêm một chút hôm nay, ngày mai áp lực sẽ nhẹ hơn. Sức mạnh, với Đức Anh, không nằm ở bước đi vội vã mà ở sự bền bỉ từng ngày.

Đức Anh (thứ hai từ trái qua) trong một chuyến học tập tại Estonia. Ảnh: NTCC

Điều giữ Đức Anh đứng vững chính là đam mê với ngành luật và cảm hứng từ thầy cô. “Điều bất ngờ nhất là kiến thức và cảm hứng từ thầy cô. Trên giảng đường, tri thức không chỉ truyền từ thầy đến trò mà còn là trao đổi hai chiều. Ulaw không chỉ dạy, mà còn khơi gợi đam mê” - Đức Anh nói.

Với Đức Anh, danh hiệu thủ khoa là phần thưởng cho hành trình kiên trì và kỷ luật. Đức Anh nhắn nhủ: “Nếu đặt mục tiêu thủ khoa, hãy coi đó là động lực để cố gắng hơn mỗi ngày, chứ đừng biến nó thành áp lực. Chỉ cần nghiêm túc với những việc mình đang làm, thành công sẽ đến”.