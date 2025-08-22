Xuất hiện 1 ngành đại học có điểm chuẩn sát mức tuyệt đối 30/30 22/08/2025 16:48

(PLO)- Tính đến thời điểm này, sư phạm là nhóm ngành đại học có điểm chuẩn cao nhất, trong đó có ngành cao đến 29,84 điểm.

Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội vừa chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển cho các ngành đại học chính quy năm nay. Đáng nói, điểm chuẩn các ngành đều cao.

Trong số các ngành, Sư phạm Lịch sử - Địa lý có điểm chuẩn cao nhất toàn trường, với 29,84 điểm. Mức điểm này được ghi nhận là điểm chuẩn cao nhất của trường trong đợt xét tuyển này và cũng là ngành có điểm chuẩn cao nhất cả nước tính tới thời điểm này.

﻿

Các ngành khác cũng có điểm chuẩn khá cao, như Sư phạm Lịch sử với 28,99 điểm, Sư phạm Toán học là 28,57 điểm, và Sư phạm Vật lý là 28,00 điểm. Ngành Sư phạm Ngữ văn và Giáo dục Tiểu học cũng có điểm chuẩn lần lượt là 28,45 và 28,60 điểm.

Một số ngành khác có điểm chuẩn thấp hơn nhưng vẫn ở mức cao. Cụ thể, Sư phạm Hóa học lấy 27,74 điểm, Giáo dục Mầm non là 27,80 điểm, và Sư phạm Khoa học Tự nhiên là 25,58 điểm. Ngành Sư phạm Sinh học có điểm chuẩn 25,37 điểm.

Đối với nhóm ngành Khoa học giáo dục và các ngành khác bao gồm Quản lý giáo dục, Quản trị chất lượng giáo dục, Quản trị công nghệ giáo dục, Quản trị trường học, Tham vấn học đường và Tâm lý học, điểm chuẩn chung là 25,75 điểm.