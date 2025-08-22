Điểm chuẩn cao nhất ĐH Y dược TP.HCM là 27,34 điểm 22/08/2025 17:18

(PLO)- Y khoa là ngành có điểm chuẩn cao nhất ĐH Y dược TP.HCM năm 2025. Các ngành còn lại từ 17 điểm trở lên.

Ngày 22-8, ĐH Y dược TP.HCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy cho 18 ngành đào tạo. Mức điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Y khoa và Răng – Hàm – Mặt.

Điểm chuẩn từng ngành của ĐH Y dược TP.HCM

Cụ thể, ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất toàn trường với 27,34 điểm, trong khi ngành Răng – Hàm – Mặt xếp thứ hai với 26,45 điểm.

Các ngành khác cũng có mức điểm chuẩn cao, trong đó Dược học lấy 22,85 điểm, Hóa dược là 23,65 điểm, và Y học cổ truyền là 21,50 điểm. Một số ngành như Điều dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức và Kỹ thuật xét nghiệm y học đều có điểm chuẩn trên 20 điểm.

Những ngành còn lại có điểm chuẩn thấp hơn nhưng vẫn thu hút nhiều thí sinh, bao gồm Y học dự phòng với 19,00 điểm, Hộ sinh 18,00 điểm và Dinh dưỡng 19,25 điểm. Một số ngành kỹ thuật như Kỹ thuật hình ảnh y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng đều có điểm chuẩn 21,00 điểm. Ngành Y tế công cộng và Công tác xã hội có điểm chuẩn thấp nhất lần lượt là 17,00 và 17,25 điểm.

Theo thống kê của trường, tổng chỉ tiêu tuyển sinh chính quy là 2.565, trong khi số thí sinh trúng tuyển là 2.709.