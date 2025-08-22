Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghệ thông tin cao nhất lên đến 29,6 22/08/2025 17:44

(PLO)- Trí tuệ nhân tạo, Thiết kế vi mạch...là những ngành có điểm chuẩn cao kỷ lục của Trường ĐH Công nghệ thông tin năm 2025.

Chiều tối 22-8, Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển cho 14 ngành đào tạo theo bốn phương thức xét tuyển chính.

Cụ thể, đối với phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của trường, Theo phương thức này, điểm chuẩn được xét dựa trên kết quả các kỳ thi chuẩn hóa quốc tế. Ngành Trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn cao nhất với điểm SAT là 1440 và điểm ACT là 32.

Đối với phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm chuẩn xét theo phương thức này được tính trên thang điểm 30, bao gồm cả điểm cộng và điểm ưu tiên. Ngành Trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn cao nhất là 29,91 điểm.

Đặc biệt, đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm chuẩn được tính trên thang điểm 1.200, bao gồm điểm cộng và điểm ưu tiên. Ngành Trí tuệ nhân tạo tiếp tục có điểm chuẩn cao nhất với 1098 điểm. Khoa học dữ liệu đạt 1010 điểm, và Thiết kế vi mạch là 984 điểm. Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu có điểm chuẩn thấp nhất là 854 điểm.

Còn đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, ngành Trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn cao nhất với 29,60 điểm. Các ngành như Kỹ thuật phần mềm và Công nghệ thông tin đều có điểm chuẩn trên 26 điểm. Ngành Truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn là 25,00 điểm.

Cụ thể điểm từng ngành của Trường ĐH Công nghệ thông tin như sau: