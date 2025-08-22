Ngành Báo chí có điểm chuẩn gây bất ngờ tại Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM 22/08/2025 20:26

(PLO)- Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM), Báo chí là ngành có điểm cao nhất với 28,55 điểm (tổ hợp C00).

Tối 22-8, Trường KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) đối với các phương thức xét tuyển năm 2025.

Theo đó, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dao động từ 20 đến 28,55 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Báo chí với 28,55 điểm (tổ hợp C00); thấp nhất là Ngôn ngữ Nga với 20 điểm (tổ hợp D01). Có đến 95,8% ngành của Trường ĐH KHXH&NV có điểm chuẩn trên 21 điểm.

Với phương thức xét bằng điểm kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm chuẩn dao động từ 650 đến 972 điểm. Ngành Truyền thông đa phương tiện dẫn đầu với 972 điểm; ngành Ngôn ngữ Italia thấp nhất với 650 điểm.

Có 95,25% ngành đạt điểm chuẩn từ 700 điểm trở lên. Một số ngành nổi bật trên 900 điểm gồm: Truyền thông đa phương tiện (972 điểm), Tâm lý học (917 điểm), Báo chí (913 điểm), Ngôn ngữ Anh (901 điểm).

Ngoài ra, nhóm ngành có điểm chuẩn từ 800 điểm trở lên trải dài ở nhiều lĩnh vực như Tâm lý học giáo dục, Quan hệ quốc tế, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Ngôn ngữ Trung Quốc, Nghệ thuật học, Báo chí chuẩn quốc tế, Văn hóa học, Ngôn ngữ Anh chuẩn quốc tế, Văn học, Nhật Bản học, Xã hội học, Ngôn ngữ Đức, Kinh doanh thương mại Hàn Quốc…

Cụ thể, điểm từng ngành của Trường ĐH KHXH&NV như sau:

Đối với các phương thức xét tuyển khác (kết hợp học tập và thành tích), điểm chuẩn dao động từ 24 đến 29,35 điểm.

Ở chương trình liên kết quốc tế của Trường ĐH KHXH&NV, điểm chuẩn theo điểm thi THPT từ 21,5 - 23,1 điểm, theo kỳ thi đánh giá năng lực từ 700 - 780 điểm, còn phương thức xét học bạ ở mức 26 điểm (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc).