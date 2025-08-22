Thêm loạt trường đại học tại TP.HCM công bố điểm chuẩn năm 2025 22/08/2025 20:07

(PLO)- Theo công bố điểm chuẩn từ nhiều trường đại học tại TP.HCM, nhiều ngành ghi nhận điểm chuẩn tăng hơn năm 2025, có những ngành trên 29 điểm.

Tối 22-8, nhiều trường đại học (ĐH) tại TP.HCM tiếp tục công bố điểm chuẩn ĐH chính quy năm 2025.

Cụ thể, theo công bố điểm chuẩn của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, điểm chuẩn ngành cao nhất là 27,73 (học bạ) thuộc về ngành Thú y. Điểm từng ngành như sau:

Còn theo công bố của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, điểm chuẩn dao động từ 18 đến 23,48 điểm, trong đó cao nhất là ngành Thương mại điện tử.

Chi tiết điểm từng ngành như sau:

Tương tự, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Tài chính – Marketing công bố điểm trúng tuyển trình độ ĐH chính quy năm 2025.

So với năm 2024, điểm chuẩn năm nay có xu hướng tăng nhẹ trong biên độ 0,5 – 2 điểm ở hầu hết các ngành, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của thí sinh đối với các lĩnh vực đào tạo chủ lực của trường.

Cụ thể:

Còn theo công bố của Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, điểm chuẩn thấp nhất từ 17,1 điểm và cao nhất là 23,2 điểm. Chi tiết như sau:

Cũng theo công bố của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, điểm chuẩn năm nay dao động từ 17 đến 26,5 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Chi tiết từng ngành như sau:

Và theo công bố của Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), ở cả 3 phương thức xét tuyển, ngành Ngôn ngữ Anh có mức điểm chuẩn đứng đầu với lần lượt các phương thức là 34.03/40 - 935/1200 – 31/40.

Trường cũng có thêm một số lưu ý về mức điểm trúng tuyển vào các ngành/nhóm ngành đào tạo và quy tắc quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển năm 2025.

Điểm từng ngành như sau: