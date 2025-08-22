Thêm 5 trường đại học tại TP.HCM công bố điểm chuẩn năm 2025 22/08/2025 18:52

(PLO)- Tại 5 trường đại học mới công bố điểm chuẩn ở TP.HCM, những ngành hot về công nghệ thông tin, kinh tế có điểm chuẩn cao nhất.

Tối 22-8, nhiều trường đại học (ĐH) tại TP.HCM tiếp tục công bố điểm chuẩn vào tất cả ngành đào tạo trình độ đại học chính quy năm 2025.

Cụ thể, theo công bố của ĐH Kinh tế TP.HCM, trường thực hiện tuyển sinh theo 5 phương thức.

Theo thông báo, điểm chuẩn tại cơ sở TP.HCM dao động từ 22,8 đến 27,7 điểm.

Đáng chú ý, các ngành có điểm chuẩn cao nhất là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với 27,7 điểm; các ngành Công nghệ Marketing, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế, Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện, Khoa học dữ liệu và Thương mại điện tử đều có điểm chuẩn trên 26.

Tại cơ sở UEH Mekong ở Vĩnh Long, điểm chuẩn các ngành dao động từ 17 đến 22. Nhà trường cũng dự kiến tuyển bổ sung 110 chỉ tiêu cho 7 ngành học tại cơ sở này, bao gồm Kinh doanh nông nghiệp, Công nghệ và đổi mới sáng tạo, Robot và trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư), Thuế, tiếng Anh thương mại, Quản trị khách sạn và Luật kinh tế.

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ 18, thời gian nhận hồ sơ kéo dài từ ngày 28-8 đến 26-9.

Điểm chuẩn từng ngành như sau:

Theo PGS.TS Bùi Quang Hùng, Phó Giám đốc ĐH Kinh tế TP.HCM, chất lượng đầu vào của sinh viên năm nay rất cao, với hơn 82% thí sinh đạt học lực giỏi trở lên, hơn 30% đến từ các trường chuyên.

Ngoài ra, hơn 50% thí sinh sở hữu chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, cùng với khoảng 10% đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố.

Theo công bố điểm chuẩn của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dao động từ 15 đến 19 điểm, trong đó ngành Dược học có mức cao nhất với 19 điểm; các ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học lấy 17 điểm, còn lại các ngành khác lấy 15 điểm.

Với phương thức xét tuyển học bạ, mức điểm chuẩn ngành Dược học là 21 điểm; Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học là 19 điểm; các ngành còn lại đồng loạt lấy 18 điểm.

Ở phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM, điểm chuẩn ngành Dược học là 700; các ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học là 650 điểm; các ngành khác là 600 điểm. Trong khi đó, đối với kỳ thi VSAT 2025, điểm chuẩn ngành Dược học là 275 điểm; Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học là 250 điểm; còn lại các ngành khác lấy 225 điểm.

Tương tự, tại Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, công bố điểm chuẩn ở phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, mức điểm chuẩn là 16 đối với các ngành có tổ hợp C01 và 15 điểm cho các tổ hợp còn lại. Với phương thức xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12, điểm chuẩn ngành có tổ hợp C01 là 19 điểm, các tổ hợp khác là 18 điểm. Ở phương thức xét tuyển dựa trên điểm trung bình cả năm lớp 12, tất cả ngành đồng loạt lấy 18 điểm.

Đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM, điểm chuẩn là 600 cho các ngành. Trong khi đó, theo kết quả kỳ thi V-SAT, điểm chuẩn đồng loạt ở mức 225.

Còn với công bố điểm chuẩn của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, phụ huynh và thí sinh xem TẠI ĐÂY.

Tương tự, tại Trường ĐH Mở TP.HCM, điểm chuẩn cụ thể như sau: