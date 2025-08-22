Xuất hiện ngành có điểm chuẩn cao nhất cả nước năm 2025 tại TP.HCM 22/08/2025 20:47

(PLO)- Ngành Khoa học máy tính của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) có điểm chuẩn cao nhất cả nước ở cả hai phương thức xét tuyển năm 2025.

Tối 22-8, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) đối với các phương thức xét tuyển năm 2025.

Năm nay, trường tuyển sinh 4.455 chỉ tiêu cho 31 ngành/nhóm ngành đào tạo, mở thêm ba ngành mới: Công nghệ giáo dục, Kinh tế đất đai và Thống kê.

Theo đánh giá của trường, so với năm 2024, số lượng nguyện vọng đăng ký vào trường đạt 60.849, tăng gần gấp đôi, kéo theo mặt bằng điểm chuẩn tăng ở nhiều ngành.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dao động từ 19 đến 29,92 điểm (theo tổ hợp môn A00). Ngành khoa học máy tính - chương trình tiên tiến tiếp tục có điểm chuẩn cao nhất. Đây cũng là ngành có điểm chuẩn cao nhất ở phương thức xét điểm đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM với 1.136 điểm, thang điểm 1.200.

Cụ thể điểm từng ngành như sau: