Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang: Với quy mô mới, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được quan tâm hơn nữa 11/11/2025 11:02

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ, nguyên tắc đầu tiên trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tại TP.HCM là sự quyết liệt. Theo ông, với quy mô và tốc độ phát triển thế này, nếu không có sự quan tâm, khả năng sinh chuyện sẽ lớn hơn địa phương khác.

Sáng 11-11, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ XIII của Đảng.

Buổi làm việc có sự tham dự của đại diện Ban Nội chính Trung ương.

Hội nghị cũng có sự tham dự của Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo và thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM.

Toàn cảnh hội nghị sáng 11-11. Ảnh: THUẬN VĂN

Phát biểu tại hội nghị Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ về các nguyên tắc trong công tác phòng, chống tham nhũng của TP.HCM.

Trước hết, đó là sự quyết liệt. Theo Bí thư TP.HCM, công tác phòng, chống tham nhũng của TP.HCM không lơ là, không hạ nhiệt và không có vùng cấm.

"Với quy mô và tốc độ phát triển thế này, nếu không có sự quan tâm, khả năng sinh chuyện sẽ lớn hơn địa phương khác" - Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, sau sáp nhập, tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP.HCM có khối lượng công việc nhiều hơn so với trước đây. Do đó, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được quan tâm hơn nữa.

Nguyên tắc thứ hai, theo ông là tiếp theo là phòng hơn chống.

Ông chia sẻ, khi tôi gặp những người từng gặp sự cố, ai cũng nói "phải chi hồi đó được nhắc thì giờ không đến nước như vậy".

"Chỉ những người dính vi phạm mới thấm thía, mới hiểu. Nhiệm vụ của chúng ta là phòng để càng ít người nói từ 'phải chi hồi đó' càng tốt"- người đứng đầu Thành ủy TP.HCM nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị tổng kết. Ảnh: THUẬN VĂN

Bí thư Trần Lưu Quang kể lại, vừa qua, trong cuộc gặp gỡ hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn, kết quả nghiên cứu của một trường đại học khi thống kê lại TP.HCM cũ có đến khoảng 13.000 bất động sản là nhà cửa, nhà đất do Nhà nước quản lý nhưng còn sự lỏng lẻo. Sau sáp nhập,TP.HCM mới có khoảng 20.000 nhà, đất công.

"Chúng ta giữ trong tay khoảng vài trăm tỷ USD. Bên cạnh đó là nguy cơ sai phạm, mất cán bộ. Nếu quản lý không tốt, để mất tài sản cũng là khuyết điểm, sai phạm", Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao bằng khen cho cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN. Ảnh: THUẬN VĂN

Về nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới cho công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng cần có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan và cả hệ thống chính trị.

Ngoài ra, các cơ quan cần kiên nhẫn lắng nghe dân, trong đó có cả các cán bộ vi phạm để phòng ngừa, xử lý trách nhiệm.

Đồng thời, TP.HCM cần tìm kiếm phương thức, cơ chế riêng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

"TP.HCM từng là ngôi sao sáng của sự sáng tạo. Tại sao không nghĩ đến việc có cách ứng xử, nguyên tắc mới để giải quyết các việc còn vướng về thể chế", Bí thư Thành ủy TP.HCM đặt vấn đề.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM yêu cầu Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan liên quan cần linh hoạt, vận dụng quy định pháp luật. Ngoài ra, địa phương cần đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, học tập cách làm hay của địa phương khác để ứng dụng thực tế.

"Từng cá nhân thực hiện trách nhiệm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải là những người nêu gương đầu tiên. Tôi hứa sẽ chỉ đạo xử lý rất nặng nếu những người trong công tác này vi phạm. Đây là điều sòng phẳng và công bằng"- Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.